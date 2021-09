Twitch-Streamer rennt 10 KM in Ork-Rüstung: „Konnte am Ende nicht mehr atmen“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schaut man sich das Video von der Aktion an, hat man in der Tat schnell Mitleid mit dem Orc-Läufer und seinem verzweifelten Keuchen.

Warum die Strapazen? Der Grund für diesen irren Lauf war nicht nur Jux und Dollerei. OrcRun hatte seine Follower aufgerufen, für einen guten Zweck zu spenden, während er rannte. Und in der Tat wurde ordentlich gespendet und am Ende kamen um die 1.600 US-Dollar zusammen (etwa 1.370 €).

Was hat er getan? In seinem jüngsten Stunt hat der Freizeit-Ork es mal wieder wissen wollen und rannte bei einem 10-Kilometer-Rennen mit. In seiner schweren Rüstung war er klar im Nachteil, doch OrcRun zog es durch und kam tatsächlich nach 54 Minuten ins Ziel.

Um diesen Streamer geht’s: Der Streamer OrcRun ist dafür bekannt, dass er längere Strecken rennt. Und zwar in einer Rüstung samt Helm, die den Panzern der Uruk-Hai-Orks aus der Verfilmung des Herrn der Ringe nachempfunden ist. In der schweren Rüstung rennt der Streamer regelmäßig und überträgt seine Eskapaden mit einer mitgeführten Handkamera.

Der Streamer OrcRun hat auf Twitch eine irre Challenge hingelegt. Er legte seine charakteristische Ork-Rüstung aus dem Herrn der Ringe an und rannte damit 10 Kilometer. Dabei ging ihm fast die Puste aus, doch am Ende erreichte er sein Ziel. Warum er das getan hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to