Twitch: Kevin allein im Wald  – 1. Trailer zu „7 vs. Wild“ zeigt deutsche Gaming-Streamer am Limit

Der erste Trailer mit offiziellen Bildern zur dritten Staffel von „7 vs. Wild“ ist da: Deutsche Twitch-Streamer, die sich im Gaming einen Namen gemacht haben, stehen im Mittelpunkt: Knossi, Papaplatte, Trymacs und Rumathra überleben in Kanada.

Das ist die Situation:

Die 3. Staffel 7 vs. Wild ist schon länger abgedreht, aber die Teilnehmer dürfen nicht darüber sprechen, was sie in 2 Wochen in Kanada erlebt haben.

Es wurde im Vorfeld lediglich bekannt, dass der bekannte Dokumentarfilmer Andreas Kieling nicht an der Staffel teilnahm: Er wurde wegen unangemessen Verhalten der Produktion verwiesen.

Ein Trailer gibt uns jetzt erste Einblicke, was in Kanada passiert ist.

Knossi ist einer der Teilnehmer bei 7 vs Wild:

„Wusste nicht, dass es so einen Ort auf der Welt gibt“

Das sieht man im Video: Wir sehen Kevin „Papaplatte“ Teller in einer kurzen Szene mit leidender Miene, während Knossi eine „Überlebens“-Ansprache in bester Braveheart-Manier hält.

Er appelliert an das Ehrgefühl der Teilnehmer. Denn „sich am Tag 2 abholen lassen“ gilt unter den Teilnehmern und den Zuschauenden als das rufschädigende Szenario, das es unbedingt zu vermeiden gilt:

14 Tage im Dreck – auch ohne Essen. Das kann man schaffen. Denkt dran, was die Leute da draußen geschrieben haben: Du gehst raus an Tag 2. Leute, die keine Ahnung haben von dem, was wir hier machen. 7 vs. Wild ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Habt keine Angst, die Angst ist was Gutes.

Doch in der nächsten Szene scheint auch Knossi irgendwas zu beunruhigen. Der schaut, als hätte er einen Geist gesehen – dabei ist die Angst doch was Gutes.

Das ungleiche Duo aus dem Naturburschen Trymacs und dem eher kopflastigen Rumathra, der kernig in Seetang, beißt, hat ebenfalls ihre Szenen.

So erlebt Trymacs offenbar einen Sturz, während er genau davor warnt und sagt, Rumathra sei da eben fast runtergestürzt.

Trymacs hat bereits auf das Video reagiert und seinen Sturz im Trailer kommentiert (via YouTube). Er sagte, in diesem Mangroven-Urwald gäbe es gar keinen Boden, da sei nur morsches Holz und Moos darauf. Er wusste gar nicht, dass es so einen Ort auf der Welt gibt.

7 vs. Wild wird wohl ein riesiges Event – Startet am 29.11.

Wie wird der Trailer kommentiert? Der Trailer hat bereits nach einem Tag über 1,1 Millionen Aufrufe. Die Staffel gibt’s ab dem 29.11. auf YouTube. Es scheint schon jetzt klar zu sein, dass es wieder ein großes Influencer-Event werden wird.

In den Kommentaren wird vor allem betont, wie sehr man sich auf die 3. Staffel freut, wie toll es ist, dass es so ein Projekt gibt und dass man für jeden Teilnehmer viel Respekt empfindet.

