Man kann gemeinsam so tief in Tropico versinken – die karibische Musik wirkt dabei fast hypnotisierend. Da sich das Spiel-Tempo jederzeit ändern lässt, sind wir trotzdem immer bereit für ein kleines Gespräch oder einen kurzen Austausch über die neusten Repressalien gegenüber der Bevölkerung.

Was kann ich im Koop-Modus anstellen? Der Mehrspieler-Modus von Tropico 6 ist so einfach wie genial. Denn ihr könnt das Spiel ohne Einschränkungen einfach zu zweit spielen. Insgesamt lassen sich gleich 4 Leute gleichzeitig in die Karibik entführen.

Was ist Tropico? Das legendäre Aufbauspiel befindet sich mittlerweile in seinem 6. Teil und lässt seit mehr als 20 Jahren karibische Gamer-Herzer im Rhythmus schlagen.

