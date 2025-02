Von Kaguya-Sama bis Fruits Basket: Das sind die Top 5 Romance-Anime laut Community

Was macht den Anime so besonders? Die Beziehung zwischen Koyomi Araragi und Hitagi Senjougahara ist ein zentraler Aspekt der Serie. Ihre Romanze ist ungewöhnlich, weil sie relativ schnell zusammenkommen und sich erst danach richtig kennenlernen.

One Piece verrät, was aus einem großen Feind der Strohhutpiraten wurde

In Second Season vertieft sich die Serie in die psychologischen und emotionalen Konflikte der Charaktere, während gleichzeitig die übernatürlichen Elemente weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

Platz 4: The Dangers in My Heart: Season 2

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to