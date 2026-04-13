Die 10 wichtigsten Starks in der Geschichte von Westeros

Das Haus Stark ist eine der wichtigsten Adelsfamilien in Game of Thrones. Diese zehn Mitglieder haben die Geschichte von Westeros maßgeblich beeinflusst.

Wonach wurde die Liste erstellt? Die Starks von Winterfell gehören zu den ehrwürdigsten und wichtigsten Adelsgeschlechtern in Westeros. Ihre Geschichte reicht weit zurück und ist so alt wie die Mauer selbst.

Von Winterfell aus regieren die Starks über den Norden des Reiches. Bevor Aegon Targaryen Westeros eroberte, handelte es sich dabei um ein unabhängiges Königreich. Sämtliche Könige entstammten dem Haus Stark und trugen den Titel „König des Nordens“ oder auch „König des Winters“. Nach Aegons Eroberung verloren die Starks zwar ihren Titel als Könige, behielten jedoch die Herrschaft im Norden als „Lords von Winterfell“ und „Wächter des Nordens“.

In ihrer knapp 8.000 Jahre langen Geschichte brachte das Haus zahlreiche Legenden und Helden hervor. Wir schauen uns zehn Mitglieder an, die unserer Meinung nach den größten Einfluss auf die Entwicklung des Hauses und sogar ganz Westeros hatten.

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Platz 10: Lyanna Stark

Lyanna Stark war Neds kleine Schwester und sollte eigentlich die Frau von Robert Baratheon werden. Doch dann verschwand sie aus mysteriösen Gründen. In einer geheimen Zeremonie heiratete sie stattdessen Rhaegar Targaryen. Von dem damaligen Kronprinzen erwartete sie ein Kind, welches wir später als Jon Schnee kennenlernen.

Von dieser Liebesbeziehung war jedoch nichts bekannt. Daher ging man davon aus, Rhaegar habe Lyanna entführt. Um für Gerechtigkeit zu sorgen, ritten Lyannas Bruder Brandon, sowie ihr Vater Rickard Stark nach Königsmund. Das war allerdings nicht sehr erfolgreich. Der Irre König ließ die beiden kurzerhand verbrennen.

Das führte wiederum zu Roberts Rebellion, dem großen Bürgerkrieg, der die Targaryens schließlich vom Thron stoßen sollte.

Natürlich war Lyannas vermeintliche Entführung nicht der einzige Grund für die Unruhen im Reich. Schon vorher hatte Aerys II. Targaryen viele Feinde, die nur auf den richtigen Moment warteten. Trotzdem war Lyanna der entscheidende Auslöser, wenn auch eher unfreiwillig. Nicht viele schaffen es, mit einer Teenager-Liebelei eine fast 300 Jahre alte Dynastie zu stürzen.