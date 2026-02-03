Die 10 beliebtesten Ships aus Harry Potter – Zu welchem Pärchen gibt es die meisten Fanfictions?

Zu Harry Potter gibt es zahllose Fanfictions. Oft geht es um die Beziehung zwischen zwei Charakteren. Doch welche Pärchen sind unter den Fans besonders beliebt?

Was ist das für eine Liste? Viele Fans von Harry Potter und anderen Franchises denken sich gerne eigene Geschichten zu ihren liebsten Fandoms aus: sogenannte Fanfictions. Eine der beliebtesten Seiten dafür ist das „Archive of Our Own“, kurz AO3.

Auf Reddit postet User Agamar13 dazu eine spannende Statistik: Die Top 100 Ships, die 2025 am häufigsten auf AO3 getagt wurden. Das zeigt uns, über welche Pärchen letztes Jahr die meisten Beiträge – darunter vor allem Fanfictions – verfasst wurden.

Mit dabei sind auch viele Paare aus Harry Potter, von denen wir uns die Top 10 in dieser Liste anschauen wollen. Neben dem geläufigsten Namen des Ships erfahrt ihr auch, wie viele Einträge es zu dem Paar 2025 gab und auf welchem Platz es auf der „Top 100“-Liste landet.

Platz 10: Marlene McKinnon/ Dorcas Meadowes

Ship-Name: Dorlene

Dorlene Einträge: 2.867

2.867 Gesamtplatzierung: 67

Beim ersten Eintrag dieser Liste könnte man sich glatt fragen, ob man im falschen Fandom gelandet ist. Doch tatsächlich sind Marlene McKinnon und Dorcas Meadowes offizielle Charaktere aus Harry Potter. Aber keine Sorge, falls euch die Namen nichts sagen. Die beiden Hexen werden nur in wenigen Sätzen der Bücher erwähnt, ihr habt also nicht viel verpasst.

Marlene und Dorcas waren Mitglieder im ersten Orden des Phönix, also zur gleichen Zeit wie Harrys Eltern. Beide wurden im Zaubererkrieg getötet, Dorcas sogar von Voldemort persönlich.

Viel mehr ist von den beiden nicht bekannt. Auch nicht, ob sie überhaupt eine romantische Beziehung hatten. Gerade deshalb eignen sie sich aber auch so gut für Fanfictions. Da es sich um offizielle Charaktere handelt, fügt sich die Geschichte perfekt ins Original ein. Trotzdem kann man selbst kreativ werden. Dazu kommt, dass der erste Orden des Phönix und die Zeit der Rumtreiber bei vielen Fans sehr beliebt sind. Das Ergebnis: über 2.800 Fan-Werke über Marlene und Dorcas, allein im letzten Jahr.