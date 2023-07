Am 6. Juli 2023 ist Threads gestartet. In Deutschland ist der Dienst offiziell nicht nutzbar. Mit einem Trick könnt ihr die App auch in Deutschland ausprobieren.

Kann man Threads in Deutschland nutzen? Nein, offiziell kommt Threads wohl nicht nach Europa. Das liegt vor allem an den strengen Datenschutzverordnungen in der EU. Denn Threads verarbeitet direkt eure Daten von Instagram und das ist in Europa nicht legal.

Dennoch ist es möglich, die App auch in Deutschland zu verwenden. MeinMMO erklärt euch, wie ihr vorgehen müsst.

Threads in Deutschland installieren: So geht’s

So nutzt ihr Threads in Deutschland: Je nachdem, ob ihr ein Handy mit Android oder iOS nutzt, geht ihr unterschiedlich vor:

Mit Android ladet ihr euch die APK von Threads herunter. Eine APK ist eine Installationsdatei, mit welcher ihr die App auf eurem Handy installiert. Denn im deutschen PlayStore von Google findet ihr die App nicht. Anschließend müsst ihr in euren Einstellungen die Installation von Drittanbieterapps freigeben.

Mit iOS müsst ihr das Land im App-Store wechseln. In den USA und Großbritannien könnt ihr die App bereits herunterladen. Das ist aber nicht ganz einfach, da die US-Seite eine amerikanische Kreditkarte verlangt.

Ebenfalls empfehlenswert ist ein VPN-Dienst. Der VPN suggeriert der App oder der Webseite, dass ihr euch in einem anderen Land befindet, als ihr es in Wirklichkeit seid. Empfehlenswert sind ihr entweder die USA oder Großbritannien, denn hier ist Threads verfügbar. Für welchen Dienst ihr euch entscheidet, ist dabei ziemlich egal.

Wird Threads je offiziell nach Deutschland kommen? Viele vermuten, dass Meta/Facebook den Dienst erst einmal ausprobieren möchte und abwarten will, wie stark die Resonanz für Threads ist. Anschließend dürfte Europa immer noch eine Option sein. Sicher ist das aber nicht.

