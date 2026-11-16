Die zweite Staffel von The Mighty Nein hat ein Startdatum und zeigt, wie Piratensessions in D&D aussehen können

Die zweite Staffel der Animationsserie „The Mighty Nein“ auf Amazon Prime hat ein offizielles Startdatum erhalten und erste Hinweise sollten nicht nur Fans von Critical Role, sondern auch von Piratenabenteuern begeistern.

Wann erscheint The Mighty Nein Staffel 2? Die zweite Staffel von „The Mighty Nein“ startet am 24. März 2027 auf Amazon Prime, also in ungefähr 4 Monaten und ca. anderthalb Jahre nach dem Ende der ersten Staffel, die am 19. November 2025 auf der Streamingplattform premierte.

In einem ersten Teaser sieht man den Tiefling Jester und den Halbork Fjord in einer Zelle, in der die Klerikerin ein Schiff mit ein paar weiteren Doodles mitsamt den genannten Startdatum an die Wand gemalt hat. Damit wurden jedoch nicht nur der genaue Termin, sondern auch der Inhalt der Staffel angeteast.

Video starten Der Trailer zu Critical Roles The Mighty Nein auf Amazon Prime zeigt die ersten Konflikte, mit denen die „Helden“ zu kämpfen haben

Fjords Hintergrund wird wichtiger

Wie geht’s in der zweiten Staffel weiter? Die zweite Staffel setzt genau am Ende der ersten Staffel an. Das von Jester gemalte Schiff, so wie erste Informationen von Amazon bieten erste Hinweise, welche Vibes die zweite Staffel mit sich bringen wird:

Die Mighty Nein verschlägt es nämlich auf hohe See, was vor allem für Fjord eine starke Gelegenheit werden wird, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, aber auch mit den aufkeimenden Kräften, die sich bereits in der ersten Staffel gezeigt haben.

Jester und Fjord gemeinsam mit dem Startdatum der zweiten Staffel (Quelle: Amazon)

Aber nicht nur persönliche Entwicklungsgeschichten werden die gesamte Staffel einnehmen können, da die verlockenden Möglichkeiten des Beacons weiterhin nicht zu ignorieren sind und der Zusammenhalt der Gruppe mehrmals auf die Probe gestellt wird.

Außerdem: Mit dem Auftritt von Yasha sind die Mighty Nein zunächst komplett! Es wird spannend zu sehen, wie die Serienmacher mit dem leicht abgeänderten Auftreten umgehen werden und wie das die Dynamik aufmischen wird.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von The Mighty Nein? Oder müsst ihr noch die erste Staffel schauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr die Charaktere der Mighty Nein kennenlernen wollt und wer von ihnen in der ersten Staffel am mächtigsten ist, haben wir euch hier auf MeinMMO ein Ranking aller Mitglieder erstellt: Die Mighty Nein im Power Ranking – Wer ist in Staffel 1 des Amazon-Hits am stärksten?