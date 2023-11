Gaming-Seite feuert einen – Dann gehen alle, selbst der coole Reviewer, den reddit so liebt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie jetzt bekannt wurde, wird dieses woanders wohl „Second Wind“ sein, ein YouTube-Kanal, bei dem das ehemalige Team von „The Escapist“ nun erklären will, wie es weitergehen wird (via twitter ).

Was hat die Seite nun durcheinandergewirbelt? Der Chefredakteur Nick Calandrea schrieb am 6. November (via twitter ): Er sei gefeuert worden, habe keine Abfindung erhalten und werde keine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen.

Die Gaming-Seite „The Escapist“ scheint in einer Krise zu stecken: Nach der Entlassung des Chefredakteurs, haben weite Teil des Teams die Seite verlassen. Auch der Fan-Liebling Yahtzee Croshaw, der für seine Gaming-Reviews im YouTube-Video-Format „Zero Puncutation“ so beliebt ist.

