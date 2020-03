Mit den Prospector Packs könnt ihr optimal in den Shooter The Cycle einsteigen, der von einem deutschen Studio entwickelt wird. Macht mit bei der Verlosung!

Was ist The Cycle? In dem free-2-play Quest-Shooter des deutschen Entwicklers Yager Development schlüpft ihr in die Rolle der sogenannten Prospectors. Euer Job ist es auf dem Planeten Fortuna III für eine gierige intergalaktische Firma die Drecksarbeit zu erledigen und dabei so viele Gegner über den Haufen zu schießen, wie euch vor die Flinte rennen.

Neben den menschlichen Gegnern müsst ihr euch auf Fortuna III auch noch mit Aliens und Monstern schlagen und vor dem tödlichen Wetterphänomen namens „The Cycle“ fliehen“.

Den Kern des Gameplays von The Cycle bilden die Elemente eines Battle-Royale-Shooters, die von Quests und NPC-Gegnern ergänzt werden und dem Spiel so eine zusätzliche PvE-Würze verleihen.

Ihr müsst während eurer Ausflüge auf Fortuna III für verschiedene Firmen Quests erledigen und sammelt dabei auch Ruf. Das könnt ihr entweder alleine oder zusammen mit euren Freunden in Gruppen von 2 oder 4 Spielern machen.

Das Spiel befindet sich aktuell im Early Access im Epic Games Store. Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Was gibt’s zu gewinnen? In Zusammenarbeit mit Yager Development verlosen wir Ingame-Codes für den Quest-Shooter The Cycle. Es handelt sich um Codes für 1000 Aurum (Ingame-Währung) in Kombination mit den Prospector Packs, die mittlerweile nicht mehr im Shop verkauft werden.

Es ist also eure letzte Chance eure die Inhalte der Packs zu sichern. Insgesamt erhalten die 7 Gewinner je:

4 Outfits

2 einzigartige Emotes

9 Waffen-Customizations

3500 Aurum (Ingame-Währung)

Die Prospector Packs bieten sich also perfekt dazu an, ins Spiel einzusteigen und es ausgiebig zu testen.

Neben anderen Spielern werdet ihr in The Cycle auch gegen Monster kämpfen müssen.

Wie kann ich mitmachen? Um in den Lostopf zu kommen, müsst ihr in dem Gleam-Tool unter dem Artikel mindestens eine Aktion ausführen. Weitere Aktionen sind nicht notwendig, werden aber eure Gewinnchancen erhöhen.

Die Gewinner werden ihre Codes anschließend per Mail erhalten. Um euren Code einzulösen, müsst ihr im Epic Games Store in eurem Profil auf „Code einlösen“ gehen.

Das Gewinnspiel endet am 4. März. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Viel Erfolg!