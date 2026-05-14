Flappybird war gestern: Testet euer Geschick mit unserem neuen Minispiel Ninja Run

In unserem ersten eigenen Minispiel müsst ihr den kleinen MeinMMO-Ninja so weit wie möglich über Plattformen führen und Sterne einsammeln.

Kennt ihr das, wenn ihr gelangweilt auf der Couch, in der Bahn oder vor dem Steam-Download sitzt und einfach eine kurze Ablenkung für zwischendurch braucht? Statt jetzt irgendeine Social-Media-App zu öffnen und euch im endlosen Sog aus Doomscrolling und Katzenvideos zu verlieren, könntet ihr euch auch als MeinMMO-Ninja beweisen.

Beweist euer Können im Ninja Run

Das geht mit unserem neuen Minispiel Ninja-Run! Das kleine Experiment unseres weltbesten Wedev-Teams ist super einfach erklärt: Sobald ihr das Spiel startet, müsst ihr im richtigen Moment klicken oder auf den Bildschirm tippen, damit der Ninja auf die nächste Plattform springt.

Timing ist dabei alles. Habt ihr den Dreh einmal raus, fallen euch die ersten Sprünge vermutlich sehr einfach. Doch Vorsicht: Mit der Zeit gibt der Ninja so richtig Gas und die ganze Geschichte wird etwas hektischer. Ziel ist es, den höchsten Highscore zu erreichen.

Unser aktueller Highscore

Im Team haben wir natürlich schon fleißig getestet und geübt, wodurch ihr ein paar Werte habt, an denen ihr euch für euren persönlichen Highscore orientieren könnt:

1.160 Punkte: Hardware-Redakteur Jan

Hardware-Redakteur Jan 1.490 Punkte: MMO-Redakteur Karsten

MMO-Redakteur Karsten 1.925 Punkte: Managing Editor Sophia

Managing Editor Sophia 1.930 Punkte: Allround-Redakteur Cedric

Allround-Redakteur Cedric 2.035 Punkte: Community Lead Mary

Community Lead Mary 2.250 Punkte: Social Media Managerin Sandra

Social Media Managerin Sandra 3.180 Punkte: Anime-Redakteurin Jasmin

Anime-Redakteurin Jasmin 3.325 Punkte: Webdev-Chefin Steffi

Webdev-Chefin Steffi 4.150 Punkte: Rollenspiel-Redakteur Alex

Rollenspiel-Redakteur Alex 4.605 Punkte: Destiny-Redakteur Christos

Destiny-Redakteur Christos 5.260 Punkte: Community-Redakteurin Caro

Postet gerne euren Highscore in die Kommentare! Wer weiß, vielleicht stößt ja jemand sogar Caro vom Thron. Das hat bisher in der Redaktion keiner geschafft!

Solltet ihr darüber hinaus Fragen oder Feedback zum Spiel haben, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Das hilft uns enorm bei der Verbesserung des Spiels und bei der Entwicklung zukünftiger Spiele.

Und ja, ihr habt richtig gehört! Aktuell experimentieren unsere Webentwickler viel mit kleineren Spielen, die euch den Besuch bei MeinMMO und auf unseren Schwesternseiten noch ein wenig versüßen sollen. Wenn ihr also Ideen und Wünsche für weitere Spiele habt, schreibt auch diese gerne in die Kommentare! Wir freuen uns auf euren Highscore und euer Feedback.