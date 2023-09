Sword Art Online: Eines der besten Spiele zur Serie gibt’s auf Steam gerade für 8 Euro

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In PvP-Kämpfen könnt ihr euch allerdings mit anderen Mitspielern und in Teams von jeweils 4 Charakteren gegeneinander antreten.

Das Spiel ist weitestgehend eine Single-Player-Erfahrung und zeigt euch eine spannende Geschichte in Gun Gale Online, in der ihr auch einige bekannte Charaktere aus dem Anime wiedertrefft.

Was ist das für ein Spiel? Fatal Bullet ist eine Mischung aus 3rd-Person-Shooter und Action-RPG. Ihr erstellt euren eigenen Avatar und erkundet damit die Welt von Gun Gale Online, während ihr der Handlung folgt, bessere Ausrüstung sammelt oder euch in PvP-Gefechte stürzt.

Wann spielt Sword Art Online: Fatal Bullet? Dementsprechend spielt Sword Art Online: Fatal Bullet auch nicht in Aincrad, der Welt aus der ersten Staffel, sondern in „Gun Gale Online“ – einem virtuellen MMO-Shooter mit unterschiedlichsten Gebieten.

Das Franchise „Sword Art Online“ ist nicht nur im Anime -Bereich vertreten, sondern hat auch viele Videospiele hervorgebracht. Auch wenn wir hier noch nicht in der Lage sind, mit einem „Full Dive“ voll in einem Spiel abzutauchen, gibt es zahlreiche Videospiele rund um Kirito, Asuna und die verschiedensten Welten der Anime-Serie.

