Neuer Trailer zu Super Mario Galaxy zeigt endlich den Charakter, auf den alle gewartet haben, lässt aber die wichtigste Sache vermissen

Nintendo hat seine Direct überraschenderweise auf einen Sonntag gelegt. In dieser gab es einen neuen Trailer zum Film zu Super Mario Galaxy. Darin tauchte endlich der Charakter auf, auf den Fans lange gewartet haben.

Von welchem Charakter ist die Rede? Im neuen Trailer ist erstmals Yoshi zu sehen. Dabei handelt es sich um den kleinen, grünen Wegbegleiter von Mario. Er ist seit Super Mario World aus dem Jahr 1990 und ein beliebtes Maskottchen des Universums.

In den Spielen kann Yoshi nicht sprechen. Er sagt lediglich seinen Namen in einer putzigen Stimme und kann einige Geräusche machen – und daran hält sich auch der neue Film zu Super Mario Galaxy, wie der neue Trailer zeigt:

Yoshi ist der Star des Trailers

Wie taucht Yoshi auf? Mario und Luigi werden zu einer umgedrehten Pyramide gerufen, die ihr aus Super Mario Odyssey kennen könntet. Hier sollen sie sich eine Bedrohung ansehen, die sich schlussendlich als das niedliche Yoshi herausstellt.

Fortan ist Yoshi ein Teil der Gruppe und es ist zu sehen, wie er weitere Szenen mit Mario und Luigi erlebt. Eine davon ist eine Begegnung mit einem großen T-Rex, gegen den Yoshi, der ebenfalls von einem Dinosaurier inspiriert ist, antreten muss.

Es sind noch weitere Charaktere wie Prinzessin Peach und die Baby-Versionen von Mario und Luigi zu sehen. Doch dabei vermissen die Zuschauer eine bestimmte Sache.

Was fehlt im Trailer? Während der Live-Enthüllung gab es einige Kommentare im Chat, dass gar nichts zu Super Mario Galaxy zu sehen ist. Die meisten der Szenen sind in Anlehnung an Super Mario Odyssey. Im Weltall gab es leider nichts zu sehen, wie beispielsweise die ikonischen Szenen, in denen Mario auf Yoshi durchs Weltall von Planet zu Planet fliegt.

Wann erscheint der Film? In Deutschland soll der Film ab dem 2. April 2026 im Kino anlaufen.

Was sagen Fans noch dazu? In den Kommentaren des mittlerweile veröffentlichten YouTube-Videos freuen sich die Zuschauer, dass Yoshi nicht spricht. In der Direct selbst wurde auch kein Synchronsprecher vorgestellt. Der Dino wird also keine ganzen Sätze sprechen, sondern nur seinen Namen nennen und süße Geräusche machen.

Yoshi wird nicht der einzige neue Charakter sein, auf den Fans gewartet haben. Zuvor wurde schon Rosalina enthüllt, die – im Gegensatz zum quietschgrünen Dino – eine Sprecherstimme bekommt. Ihren Trailer seht ihr hier: Super Mario Galaxy zeigt seinen ersten richtigen Trailer, zeigt, wie mächtig Rosalina ist