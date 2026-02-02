Stranger Things: Tales From ‘85 zeigt im neuen Trailer nicht nur das Release-Datum, sondern auch ein neues Monster

Obwohl die letzte Staffel von Stranger Things bereits gelaufen ist, müssen Fans der Serie nicht mehr lange auf Nachschub warten. Im ersten Trailer zu Stranger Things: Tales From ‘85 bestätigt Netflix das Release-Datum und zeigt den Kampf gegen einige Monster.

Was ist das für eine Serie? Stranger Things: Tales From ‘85 ist eine neue Animationsserie im Universum von Stranger Things. Sie spielt zwischen der 2. und 3. Staffel der Netflix-Serie und zeigt, was im Winter 1985 nach den Ereignissen von Staffel 2 passiert ist. Alles wirkt friedlich, doch das Upside Down bedroht Hawkins immer noch.

Wann erscheint die Serie? Wie der neue Trailer bestätigt, soll die Serie am 23. April auf Netflix starten.

Den ersten Trailer könnt ihr hier sehen:

Gute Stimmung und Potenzial

Was sieht man im Trailer? Im ersten Trailer sieht man, wie die Kinder den Winter und die eingekehrte Ruhe genießen. Es wird Dungeons and Dragons gespielt und auch die ersten Beziehungen entstehen. Doch die Ruhe ist nur ein kleiner Teil, denn Monster oder Wesen aus dem Upside Down scheinen zurückgekehrt zu sein.

Dementsprechend sieht man auch schon einige Actionsequenzen. Dustin und Steve flüchten mit dem Auto, andere Figuren sehen eine böse Kürbiskreatur und anscheinend sind auch wieder Horrorelemente enthalten.

Der Trailer fühlt sich wie Serien von früher an, die auf Filmen basieren

Das sagt MeinMMO-Redakteur Niko zum Trailer: Nach der letzten Staffel war ich etwas enttäuscht. Irgendwie fühlte sich die gesamte Balance nicht stimmig an. Nach dem ersten Trailer zu Stranger Things: Tales From ‘85 bin ich aber positiv überrascht.

Der Look ist zwar ungewöhnlich, gefällt mir aber ganz gut. Die Animationen sehen solide aus und insgesamt fühlt es sich an wie Serien von früher , die auf Filmen basieren. Erinnert ihr euch noch an die Men-in-Black-Serie? Ich schon, und das Intro davon werde ich wohl nie vergessen.

Die neue Serie zu Stranger Things scheint deutlich fokussierter zu sein und ich freue mich, wieder Zeit mit der Truppe zu verbringen. Wenn man nicht wieder versucht, etwas zu Großes zu erzählen, bin ich mir aber sicher, dass Stranger Things: Tales From ‘85 ziemlich gut funktionieren wird.

Wie fandet ihr den ersten Trailer? Habt ihr Lust drauf oder habt ihr nach der letzten Staffel mit dem Universum abgeschlossen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Falls euch interessiert, welche Staffel eigentlich die beste war, schaut in unsere Liste: Stranger Things ist mit Staffel 5 zu Ende gegangen, aber welche Staffel ist eigentlich die beste?