Das „Ab 18“-Spiel Stellar Blade besitzt bereits freizügige Charaktere, doch 41 % der Mods zeigen, dass da noch mehr geht

Nachdem Stellar Blade auf der PS5 ein unerwarteter Erfolg war, ist das Spiel nun auch auf Steam verfügbar. Und gemeinsam mit einer PC-Version erschien auch das, was allen Spielern bereits bewusst war.

Was ist das für ein Spiel? Stellar Blade ist ein Action-Adventure Spiel von SHIFT UP Corporation, in dem man als Protagonistin EVE versucht, in einer futuristischen Welt die Menschheit und den Planeten vor einer bösen Macht zu retten. Dafür bietet das Spiel Kämpfe im Soulslike-Stil, die zwar ein bisschen weniger herausfordernd, aber dafür mit „spezielleren“ Animationen in „interessanten“ Outfits versehen sind.

Stellar Blade scheint den Bewertungen nach mit dessen Gameplay zu überzeugen (auf Steam „äußerst positiv“, mit 95 % der knapp 10.000 Bewertungen im positiven Bereich), doch das ist, wer hätte es gedacht, nicht das einzige, das überzeugt. Die Darstellung der weiblichen Charaktere kommt bei der Spielerbase ziemlich gut an, doch die schien für manche Modder noch nicht explizit genug zu sein, wie die neusten Mods zeigen.

Hier seht ihr den Trailer zu Stellar Blade, das ihr nun auch auf dem PC spielen könnt:

„Lasst die Modder mit dem ultimativsten Fanservice aller Zeiten beginnen.“

Was beinhalten die Mods? Wer hätte erwartet, dass die Mod-Optionen für die PC-Version das bereits sehr freizügige Spiel noch obszöner machen könnten? – So gut wie jeder, zumindest, wenn es nach der Community geht.

Insgesamt 96 der 234 verfügbaren Mods für Stellar Blade auf dem PC sind für Erwachsene getaggt. Das sind 41 %, beinah die Hälfte aller verfügbaren Mods. (via PC Gamer)

Die meisten dieser Mods sind genau das, was zu erwarten war. Verschiedene Möglichkeiten, die bereits vielversprechenden, wenig zu erahnenden Outfits noch knapper zu machen – bis zur vollkommenen Nacktheit. Natürlich steht es jedem Spieler frei, sein Spiel so zu spielen, wie er oder sie das möchte. Die prozentuale Menge der NSFW-Mods ist für Stellar Blade vielleicht keine Überraschung, doch trotzdem auf eine Art und Weise beeindruckend.

Wie ist die Reaktion der Community? Bereits unter dem Launch-Trailer von Stellar Blade für den PC auf YouTube zeigt sich, wie sehr die Fans sich auf die Steam-Version und dessen dementsprechende Möglichkeiten gefreut haben:

@CamPlays355: „Wir wissen alle, was passieren wird.“

@alexisandrewsantos2033: „Lasst die Modder mit dem ultimativsten Fanservice aller Zeiten beginnen.“

@Powerful26Beatss: „Modder, macht euer Ding.“

Auch auf Steam zeigen die Rezensionen eine Reaktion auf das Offensichtliche, jedoch kann man aus ihnen auch entnehmen, dass die freizügige Art des Spiels auch „nur“ ein Bonus sei. Das Spiel sei für den PC sehr gut optimiert und mache ordentlich Spaß:

UndeadDarkspawn: „Kam für die Brüste, blieb für das Gameplay und die Brüste.“

Juicy: „Auch wenn das Spiel viel mit Hintern ködert, ist es tatsächlich echt gut gemacht.“

Who2b: „Das Gameplay ist so gut, dass sogar die HANDLUNG mitwackelt!“

ithorien: „Ja, dieses Spiel ist sehr sexy. Lassen wir das erst einmal beiseite. Aber hinter all dem verbirgt sich ein tolles Action-Soulslike mit fesselnden Kämpfen, interessanten Gegner und einer wirklich coolen Atmosphäre. Das ist der wahre Nachfolger von Bayonetta.“

Stellar Blade und dessen Macher sind sich durchaus bewusst, wie Spieler auf ihre Charaktere im Spiel und dessen Präsentation reagieren. Das Spiel ist schlichtweg für dessen freizügige Charaktere bekannt und beliebt. Doch dessen Hauptcharakter EVE scheint das auch mitbekommen zu haben, und die findet das gar nicht gut: Das „Ab 18“-Spiel Stellar Blade auf PS5 ist bekannt für freizügige Charaktere, einer von ihnen hat jetzt genug von euch