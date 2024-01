Neues Spiel einer MMO-Firma wollte Call of Duty mit Ritter-Katzen sein: Schließt nach 4 Monaten auf Steam

Das kostenlose Multiplayer-Spiel Warhaven des MMO-Giganten Nexon wollte wie Call of Duty mit Rittern sein. Aber nach 4 Monaten auf Steam, miesen Reviews und noch schlechteren Spielerzahlen gibt Nexon die Mission auf. Das Mittelalter-Spiel schließt im April 2024 für immer seine Server.

Was ist Warhaven für ein Spiel?

Warhaven spielt in einem mittelalterlichen Setting mit Fantasy-Einschlag. Es gibt erschreckende viele Bilder von Katzen in Ritterrüstung zum Spiel.

Bis zu 24 Spieler treten gegeneinander in PvP-Matches an. Die Machtes finden in Modi statt, die man aus Shootern kennt wie Captuire the Flag, Vorherrschaft oder Team Deathmatch.

Das Spiel erschien als Free2Play-Titel am 21. September 2023 auf Steam.

Wenig Hype und dann blieben die Spieler weg

Wie waren die Spielerzahlen? Es begann schon schlecht und wurde rasch desaströs:

Zum Release hatte Warhaven in der Spitze 8.850 gleichzeitige Spieler

Aber bereits im November 2023 waren die praktisch alle weg – man hatte im Schnitt noch 375. Viel zu wenig für ein Free2Play-Spiel

Was sagen die Reviews? Mit 58 % positiven Reviews spielt man um die goldene Ananas bei Steam: So ein Wert lockt niemanden an.

In den Reviews wird von einem Spieler mit 168 Stunden vor allem die Balance von Warhaven kritisiert: Der Hammer sei als Waffe viel zu stark, der Speer viel zu schwach.

Andere kritisieren, das Spiel sei in der Beta besser gewesen, als zum Release. Man habe die Squad-Größe verringert und könne nur noch einmal pro Spiel als Immortal auftreten, dabei sei dies der spaßige Teil des Spiels gewesen.

Bei so einem Spiel tritt dann eine Todesspirale in Kraft: Wenn es so wenige spielen, dann sind die Server leer und man wartet zu lange, bis ein Match aufgeht. Genau das kritisiert ein Nutzer am 25. Januar, kurz bevor Nexon das Ende von Warhaven bekannt gab.

Wie endet es jetzt? Nexon hat angekündigt, das Spiel am 5. April 2024 zu schließen.

