Gamer ätzt über Steam, weil er seine 3.000 Spiele nicht vererben darf – Die Community zeigt ihm, wie es trotzdem geht

CommunityNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Gamer ätzt über Steam, weil er seine 3.000 Spiele nicht vererben darf – Die Community zeigt ihm, wie es trotzdem geht

Auf Steam ist es nicht erlaubt, den eigenen Account an einen anderen Menschen weiterzugeben, auch wenn man es im eigenen Testament so festhält. Während das einen Spieler gewaltig stört, erklärt ein anderer, wie man die Regel geschickt umgehen kann.

Um wen geht es? Reddit-Nutzer r4in hat auf Steam über 3.000 Spiele und über 1.200 DLCs gesammelt. Ganz schön viel, wie er auch selbst findet. Doch sollte ihm irgendetwas zustoßen oder er einfach im Alter seine Sammlung an seine Kinder weitergeben wollen, so ist das laut Steam nicht erlaubt.

Für ihn sehr traurig, denn in der Sammlung stecken neben dem vielen Geld, das er ausgegeben haben muss, auch sein persönlicher Spielegeschmack und seine Spielstände. Doch die Community kennt gleich zwei Methoden, wie er seine Spiele weitergeben kann.

Hier könnt ihr sehen, wie Steam zur Sache steht:

Ein User fragt Valve, ob er seine vielen Spiele auf Steam vererben darf – Sie antworten
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Verkäufer weigert sich, defekten RAM auszutauschen: Will Spieler lieber 100 Euro zahlen Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Wenn ihr vor einem Jahr auf Steam das falsche Spiel heruntergeladen habt, sucht euch jetzt das FBI – Und ja, Valve betont, das ist das echte FBI Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Nintendo Switch 2 FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Deutschland setzt auf eine simple Idee, um eines der Probleme der erneuerbaren Energien zu lösen: einen See mit Sonnenpanelen zu bedecken Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt The Witcher 4 wird dank eines Features besser laufen, doch ein Drittel der Spieler muss sich dafür erst eine neue Grafikkarte kaufen  Gen Z entdeckt die Hobbys von Oma für sich und sagt: „Fühlt sich an wie ein Videospiel im echten Leben“ Ihr dachtet, ihr fangt in Pokémon GO nur Monster, doch in Wirklichkeit trainiert ihr einen realen Pizzaboten

Legal und Illegal

Welche Methoden gibt es? Zunächst mal die legale Version, die ein Reddit-Nutzer vorschlägt. Steam selbst bietet ein Feature an, um die Spiele von verschiedenen Accounts, die an einem PC oder in einem Haushalt benutzt werden, zu teilen.

Die 3.000 Games des Spielers kann er zu Lebzeiten einfach über die Family-Funktion mit seinen Freunden oder Kindern teilen. Auch wenn er selbst nicht mehr auf seinen Account zugreifen kann, können die anderen Accounts, die Teil der Steam-Familie sind, die Spiele nutzen.

Das ist von Steam so gewollt und vollkommen erlaubt. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die anderen Mitglieder ihre eigenen Spielstände haben und nicht auf die des Gamers zugreifen können. Um das zu ermöglichen, bleibt nur Option 2.

Welche Option gibt es noch? Ein anderer Reddit-Nutzer erklärt den Weg, den wohl die meisten gehen werden, auch wenn er nicht erlaubt ist. Er meint, dass Steam ja nicht nachfragt, wer vor dem Account sitzt, und solange man Steam nicht sagt, der Besitzer sei verstorben, würde man den Account einfach weiter verwenden können.

Das ist zwar nicht erlaubt und gegen die Regeln von Steam, ist aber auch die einzige Methode, um die Spielstände nochmal sehen zu können. Hier muss allerdings das Passwort für den Account, die 2-Faktor-Authentifizierung und der Zugang zum Mail-Account klar sein. Ansonsten hat die Familie keine Möglichkeit, den Account nochmal zu entsperren, sollte man ausgeloggt werden.

Mehr zum Thema
Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt ein Spinoff basierend auf einem der besten Roguelites
von Lydia
Ich werde gerade zum virtuellen Scalper auf Steam – und ich liebe es
von Paul Kutzner
Neues RPG setzt auf Sci-Fi mit abgefahrenen Aliens und Arthur Morgan erzählt die Story, bringt kostenlosen Test auf Steam
von Benedict Grothaus

Die Regeln von Steam dienen eigentlich dazu, Account-Sharing und den Verkauf von Accounts zu verhindern. Dass man seinen Account dadurch auch nicht vererben kann, ist zwar bitter, die Community hat hier aber gute Methoden aufgezeigt, wie die Games dennoch nicht verloren gehen. Wie Steam das sieht, seht ihr hier: Ein User fragt Valve, ob er seine vielen Spiele auf Steam vererben darf – Sie antworten

Quelle(n): Reddit, Reddit
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Deep Rock Galactic Thumbnail Launch Trailer

Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt ein Spinoff basierend auf einem der besten Roguelites

Starfinder afterlight lu und roboter titel

Neues RPG setzt auf Sci-Fi mit abgefahrenen Aliens und Arthur Morgan erzählt die Story, bringt kostenlosen Test auf Steam

Bild zu der Serie FBI Special Crime Unit

Wenn ihr vor einem Jahr auf Steam das falsche Spiel heruntergeladen habt, sucht euch jetzt das FBI – Und ja, Valve betont, das ist das echte FBI

Eldegarde wird abgeschalten Titelbild Spielcharakter

Ex-Entwickler von WoW wollte mit eigenem MMO erfolgreich sein, scheitert krachend auf Steam

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx