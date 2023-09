Starfield: Geringe Schwerkraft sorgt für witzige Situation, Spieler sagt: „Ich dachte kurz, ich hab daneben geschossen“

In Starfield gibt es Planeten, auf denen eine geringe Schwerkraft herrscht, was für ziemlich kuriose und witzige Momente sorgen kann. Ein Spieler war von einer Situation so irritiert, dass er sich fragte, ob sein gezielter Kopfschuss daneben ging.

Auf Reddit teilt Unf0cused am 14. September ein Video, in dem er einem Feind in Starfield in den Kopf schießt. Dieser scheint sich davon im ersten Augenblick unbeeindruckt zu zeigen und irritiert damit den Spieler. Dabei hat er genau auf den Kopf gezielt.

Es gibt zwar keinen Skill, der die Kopftreffer-Chance erhöht, aber dafür viele weitere, die sehr hilfreich sind:

„Ich wusste nicht, dass Starfield einen Cartoon-Modus hat“

Warum reagierte der Feind verzögert auf den Schuss? Der Spieler Unf0cused befindet sich laut der Anzeige auf seiner Uhr in Starfield auf dem Planeten Pontus, auf dem eine geringe Schwerkraft zu herrschen scheint.

In dem Video auf Reddit ist deutlich erkennbar, wie er auf den Kopf des Feindes zielt und abdrückt. Für ungefähr 2 Sekunden passiert daraufhin aber erstmal gar nichts – außer, dass der Spieler 16 XP bekommt. Das bedeutet doch, dass er einen Feind getötet hat?

Einen Augenblick später erlöst ihn das Spiel und der Feind fällt in Zeitlupe um.

Die witzige Situation seht ihr in dem 14 Sekunden langen Video auf Reddit. Es trägt die Überschrift „Für einen Moment dachte ich, ich hätte daneben geschossen.“ Aktuell verzeichnet der Beitrag bereits über 8.000 Upvotes und 220 Kommentare (Stand: 15. September):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das sagen andere Spieler dazu: In den Kommentaren diskutieren ein paar Nutzer darüber, wie sich das Abfeuern von Kugeln in einer derartigen Umgebung verhält – oder verhalten sollte. Andere beschreiben witzige Situationen, die sie selbst in Starfield erlebt haben.

Der Nutzer Sir-Cellophane kommentiert, dass er versehentlich 4 Zivilisten mit einer Granate getötet hatte. Diese seien gleichzeitig in Zeitlupe umgefallen, obwohl eine normale Schwerkraft herrschte – er habe nicht aufhören können zu lachen. Bei anderen sei es schon öfter vorgekommen, dass tote Feinde sogar einfach stehen blieben.

Ein anderer Nutzer beschreibt, dass er den Rucksack eines Feindes in Brand gesetzt habe und dieser „wie eine Rakete gegen eine niedrige Decke geschleudert [wurde], in der sein Kopf steckte. So hing er dann, wie bei Looney Tunes, von der Decke herunter.“ Ein Nutzer stellt fest: „Ich wusste nicht, dass dieses Spiel einen Cartoon-Modus hat.“

Starfield begeistert insbesondere durch die charmanten Details, die die Spieler auf ihren abenteuerlichen Reisen durch den Weltraum, bei spontanen Aufträgen und in Nebenquests entdecken können.

So schwebt ihr in einer besonderen Nebenquest zwischendurch schwerelos durch die Flure eines Raumschiffes, während ihr Weltraumpiraten bekämpft und Alkohol stehlen sollt:

Eine geniale Quest in Starfield solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn ihr müsst schwerelos gegen Piraten kämpfen