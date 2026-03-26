Dass künstliche Intelligenz auch Fehler machen kann, ist den meisten Menschen bekannt. Ein Bauer aus Stardew Valley musste das jedoch nun am eigenen Leib erfahren.

Um wen geht es? Reddit-Nutzer WonderfulScholar6171 wollte herausfinden, wie er Reis-Essig in Stardew Valley herstellen kann. Eigentlich kein Hexenwerk, denn dafür muss man nur gemahlenen Reis ins Fass werfen.

Doch statt sich auf einen Guide von echten Menschen zu verlassen, vertraute der Nutzer der KI-Zusammenfassung von Google und machte damit einen folgenschweren Fehler.

Hier könnt ihr den Trailer zu Stardew Valley sehen:

Saft statt Essig

Was hat die KI erklärt? Die KI, die eigentlich einen Klick auf tolle Seiten wie MeinMMO verhindern soll, hat dem Nutzer prompt das Rezept für sein Vorhaben geliefert. So soll er einfach „Eine Einheit Reis oder ungemahlene Einheit Reis in ein Fass tun“.

Doch wer Stardew Valley kennt, weiß, dass das Rezept für den Essig nur mit gemahlenem Reis funktioniert. Ohne ergibt der Prozess lediglich Reissaft. Ein echter Guide hätte, dass dem Spieler auch mitgeteilt, doch die KI führte ihn auf eine falsche Fährte.

Wie endete der Prozess? Wie zu erwarten, verzichtete der Spieler auf den Extra-Schritt und das Mahlen des Reises. Er warf seinen Reis einfach so in das Fass und bekam wie zu erwarten Reissaft. 136 Flaschen Reissaft. Für den Spieler ein klares Zeichen, nicht mehr alles zu glauben, was die KI auswirft.

Auch in den Kommentaren auf Reddit darf der Nutzer sich anhören, dass man Künstlicher Intelligenz nicht trauen darf und sonst eben alle Ressourcen verbrät:

DustyDeadpan: „Ehrlich gesagt sollte ungemahlener Reis Essig machen, damit gemahlener Reis Sake machen kann.“

SamTheHexagon: „Ja, wenn du akkurate Informationen willst, solltest du der ‚beste Vermutung‘-Maschine nicht vertrauen.“

Own-Preference-607: „Und das ist der Grund, warum wir nicht auf KI hören, besonders wenn das Wiki direkt da ist, und 100x informativer und wirklich akkurat.“

Yuebingg: „KI ist normalerweise schrecklich bei Videospiel-Ratschlägen, finde ich.“

Für die Nutzer ist klar, im besten Fall geht das Rezept gar nicht, im schlimmsten Fall lügt die KI und ihr verliert euren Fortschritt.

Stardew Valley gehört heute noch zu den beliebtesten Spielen auf Steam und ist ein wahrer Dauerbrenner. Umso interessanter ist es, dass es noch immer Rätsel geben soll, die niemand jemals gelöst hat. Das sagt ein Entwickler: Entwickler von Stardew Valley glaubt nicht, dass ihr ein Geheimnis je entdecken werdet