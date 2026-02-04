Nach fast 10 Jahren gibt es immer noch ein Geheimnis in Stardew Valley, das niemand von euch entdeckt hat

Nach fast 10 Jahren gibt es immer noch ein Geheimnis in Stardew Valley, das niemand von euch entdeckt hat

Stardew Valley kann Spieler für hunderte Stunden in seinen Bann ziehen. Und dennoch wurden bis heute nicht alle Geheimnisse des Spiels gelüftet.

Was ist das für ein Spiel? Stardew Valley ist ein Simulationsspiel, das auch Rollenspiel-Elemente besitzt. Während ihr euch um eure Farm kümmert und mithilfe von Gemüse, Obst oder tierischen Produkten Geld verdient, könnt ihr euch auch in Höhlen stürzen, immer bessere Ausrüstung sammeln und fiese Monster besiegen.

Entwickelt wurde das beliebte Spiel von Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe. Und obwohl das Spiel am 26. Februar 2026 bereits sein 10-jähriges Jubiläum feiert, gibt es immer noch ein Geheimnis, das laut des Entwicklers bis heute nicht entdeckt wurde. Und das ist wohl auch gar nicht so einfach.

„Glaube nicht, dass es jemals jemand entdecken wird“

Was ist das für ein Geheimnis? Eric Barone hat vor kurzem ein großes Interview auf ign.com gegeben. Hierbei hat er rund um das baldige 10-jährige Jubiläum von Stardew Valley eine Vielzahl an Fragen beantwortet.

Als er in einer Frage auf Geheimnisse im Spiel angesprochen wurde, die noch nicht entdeckt wurden, antwortete er wie folgt:

Es gibt noch immer ein Geheimnis, das niemand entdeckt hat. Ich glaube auch nicht, dass es jemals jemand entdecken wird. Vielleicht werde ich es eines Tages verraten, aber das Problem mit diesem Geheimnis ist, dass es … Es handelt sich im Grunde um eine geheime Botschaft im Spiel, die etwas verrät, das eigentlich gar nicht mehr wahr ist. Es verriet etwas über … Soll ich es verraten oder nicht? Nun, mehr werde ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, es war eine geheime Botschaft, die im Grunde genommen etwas ankündigte, das ich dann aber geändert habe, und diese Sache ist nicht einmal mehr wahr, aber sie ist immer noch im Spiel. Ich weiß nur nicht, ob jemals jemand sie entdecken wird, weil sie so versteckt ist.

Der Interviewer merkt daraufhin an, dass der Code des Spiels wohl über die Jahre komplett durchforstet worden sein muss und es interessant ist, dass das Geheimnis dennoch nicht gefunden wurde. Darauf erwidert Barone:

Das stimmt. Das stimmt. Aber die Sache ist die: Es gibt bestimmte Möglichkeiten, Nachrichten zu verstecken, die nicht wirklich datengestützt aufgefunden werden können. Wenn man etwas im Code versteckt, wird es gefunden, weil die Leute den Code dekompilieren und sich alles ansehen. Wenn man es in der Grafik versteckt oder so, wenn es eine geheime Nachricht ist, die irgendwie in der Grafik versteckt ist, dann können die Leute das nicht so leicht entdecken. Sie müssen es sehen.

Zudem merkt er an: „Ich habe das Gefühl, dass niemand es jemals finden wird, aber ich hoffe, dass es doch jemand tut. Das wäre interessant.“

Bleibt also abzuwarten, ob das Geheimnis jemals gefunden wird und ob wir in der Zukunft erfahren werden, um was genau es sich handelt. Falls ihr also das nächste Mal wieder eine Farm in Stardew Valley bewirtschaftet, solltet ihr die Augen aufhalten. Vielleicht entdeckt ihr ja das bisher unentdeckte Geheimnis.

Stardew Valley bietet viele verschiedene Inhalte, in denen ihr euch stundenlang verlieren könnt. Dazu gehört auch das Vervollständigen des Gemeindezentrums. Dabei solltet ihr jedoch aufpassen, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht wie MeinMMO-Autor Max Handwerk: Ich hab stundenlang einen Fisch in Stardew Valley gejagt, um dann alles falsch zu machen.

