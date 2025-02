Das erste Open-World-Spiel im Star Wars-Universum liefert euch eine packende Story, eine ganze Galaxie voller Möglichkeiten und Star Wars-Flair im Übermaß. Bei Amazon könnt ihr euch den unterschätzten Hit aus dem Hause Ubisoft jetzt günstiger denn je schnappen!

Ihr habt es vielleicht übersehen oder wegen der anfänglichen Kritik links liegen lassen, aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr: Dieses Spiel ist mittlerweile ein echter Geheimtipp – und jetzt zum halben Preis verfügbar! Was anfangs skeptisch beäugt wurde, hat sich mit einer ganzen Wagenladung an Updates meiner Meinung nach zu einem der besten Star Wars-Erlebnisse der letzten Jahre entwickelt. Wenn Ihr also Lust auf ein episches Abenteuer mit einer riesigen, offenen Galaxis, spannenden Missionen und einem flauschigen Begleiter habt, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, einzusteigen!

Die erste Star Wars Open World ist jetzt ein absoluter Kracher, den ihr gespielt haben müsst!

Zum Release wurde Star Wars Outlaws von der Fachpresse und vielen Spielern mit Skepsis betrachtet. Einige bemängelten technische Probleme, kleinere Gameplay-Schwächen und eine Welt, die nicht ganz so lebendig wirkte, wie erhofft. Doch Ubisoft hat auf das Feedback gehört und mit zahlreichen Patches Abhilfe geschaffen.

Mittlerweile läuft das Spiel nicht nur deutlich runder, sondern bietet auch verbesserte KI, optimierte Steuerung und zahlreiche Quality-of-Life-Anpassungen, die das Spielerlebnis deutlich flüssiger machen. Viele Spieler, die es anfangs abgeschrieben hatten, geben ihm nun eine zweite Chance – und werden mit einem Star Wars-Abenteuer belohnt, das endlich hält, was es verspricht!

Perfekt, um die Wartezeit auf GTA 6 zu verkürzen: Star Wars Outlaws zum halben Preis!

Zugegeben, ich hatte Star Wars Outlaws auch schon abgeschrieben, da ich etwas müde von der angestaubten “Ubisoft-Formel” war. Aber Star Wars Outlaws ist da erfrischend anders. Nebenaufgaben und Sidequests tragen tatsächlich einiges zum World Building bei und fühlen sich nicht wie Fleißarbeit à la Assassins Creed: Valhalla an.

Warum Star Wars Outlaws in meinen Augen so gut ist:

Authentische Planeten: Jeder Ort, den Ihr besucht, wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und versprüht pures Star Wars Flair.

Fesselnde Story: Kay Vess ist eine charismatische, aber auch teilweise tollpatschige Heldin mit Ecken und Kanten, die sich einen Namen in der Unterwelt machen möchte.

Dynamische Entscheidungen: Eure Handlungen beeinflussen die Beziehungen zu den verschiedenen Gangster-Kartellen und Charakteren, was zu unerwarteten Konsequenzen führen kann.

Vielfältige Missionen: Schmuggelaufträge, Sabotage, Kopfgeldjagden – in den offen gestalteten Planeten gibt es immer was zu tun,

Nahtloses Reisen: Keine nervigen Ladebildschirme – wechselt jederzeit zwischen Planeten und reist mit eurem Raumschiff durch die Galaxie.

Individuelle Anpassungen: Modifiziert euer Schiff, eure Ausrüstung und sogar Nix' Aussehen, um euren eigenen Stil zu finden und zu unterstreichen.

