Hardware wird seit Monaten immer teurer, dazu zählen RAM, SSDs und mittlerweile Grafikkarten. Für die RTX 5090 zahlt ihr derzeit mindestens 8.000 Euro. Ein Nutzer hat genau so eine Grafikkarte jetzt mit einer einzigen Entscheidung zerstört. Er selbst bezeichnet sich als „absoluten Idioten“ und die Community stimmt ihm da zu.

Was genau hat der Nutzer gemacht? In einem ausführlichen Post auf Reddit berichtet die Person, dass er seine RTX 5090 auseinandergenommen habe, um die Hotspot-Temperatur seiner Grafikkarte zu beheben, indem er Wärmeleitpaste neu aufgetragen habe. Daraufhin startete der Computer nicht mehr.

Als er die Grafikkarte anschließend an einen professionellen Reparaturdienst schickte, musste dieser feststellen, dass die RTX 5090 kaputt und nicht mehr reparierbar sei. Angeblich soll ein Speicherchip auf der Grafikkarte hinüber gewesen sein und für einen Fehler gesorgt haben.

Wie genau der Fehler zustande kam ist nicht bekannt, möglicherweise hat der Nutzer beim Tausch der Wärmeleitpaste die Grafikkarte beschädigt. Ziemlich sicher ist: Mit seinem „Trick“ hat er 8.000 Euro in wenigen Minuten verbrannt. Denn soviel kostet eine RTX 5090 gerade laut Geizhals.de.

Viel Mitleid erfährt er nicht aus der Community. Viele halten die Entscheidung für falsch, eine so neue Grafikkarte bereits zu zerlegen. So schreibt jemand:

Hast du nicht vor ein paar Monaten jemanden regelrecht niedergemacht, weil er sich eine 5090 gekauft hat? Herzlichen Glückwunsch, da hast du dich selbst bloßgestellt. Eine 6.000-Dollar-Karte, die noch nicht einmal ein Jahr alt ist, zu zerstören, um Temperaturunterschiede von nur einem Grad zu erreichen, ist ein Paradebeispiel für Selbstsabotage.

Grundsätzlich sollte man, da sind sich viele in den Kommentaren einig, lieber die Finger von einer neuen Grafikkarte lassen. In der Regel sei sogar der Support vom Hersteller noch die besser Idee als die eigene Garantie aufs Spiel zu setzen.

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Repasten kann sinnvoll sein, wenn eure Grafikkarte bereits etliche Jahre alt ist und keine Garantie mehr hat

Ist das Repasten einer Grafikkarten überhaupt gut? Das Erneuern der Wärmeleitpaste einer Grafikkare, das sogenannte Repasten, kann durchaus eine sinnvolle Entscheidung sein, wenn die GPU schon mehrere Jahre alt ist und die Karte tatsächlich unter hohen Temperaturen leidet. Repasten kann dann am Ende mehrere Grad Unterschied ausmachen. Bei einigen älteren Grafikkarten soll auch die billige Wärmeleitpaste der Grund für die hohen Temperaturen sein.

Läuft die Karte hingegen kühl und leise, bringt ein Tausch der Wärmeleitpastee in der Regel keinen spürbaren Vorteil. Zusätzlich solltet ihr euch klar machen, dass eure Grafikkarte in den meisten Fällen die Garantie verliert, sobald ihr diese auseinander schraubt. Oft sind einige Schrauben mit einem Siegel verschlossen, welches ihr brechen müsst.

Meistens lohnt sich dieser Schritt nur dann, wenn Garantie und Gewährleistung der Karte wirklich abgelaufen sind. Ältere Karten sind außerdem oftmals leichter zu zerlegen als neuere Modelle.

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat selbst die Wärmeleitpaste seiner alten Grafikkarte erneuert. Und das hat sich damals gelohnt: Das Modell war nach dem Tausch 6 Grad kühler als vorher. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: 5 Euro und ein Schraubendreher haben mein größtes Problem im Gaming-PC gelöst