Ein Adventure-Spiel mit 20 Millionen Downloads erscheint endlich auf Steam, doch Spieler warnen: „Haben die Preise heimlich geändert.“

Was sagen die Spieler in den Steam-Rezensionen?

Spieler, die sehr wenig oder gar kein Echtgeld in Infinity Nikki investieren wollten, haben es mit dem Vervollständigen von Outfits schon immer schwerer gehabt. Inzwischen wurde die Anzahl der zu sammelnden Teile eines gesamten Outfits weiter erhöht, wodurch im Schnitt noch mehr Pulls benötigt werden. Das ist alarmierend für potenzielle, zukünftige Monetarisierungs-Updates. Denn das macht die Outfits im Umkehrschluss immer teurer und das Spiel für budgetbewusste Spieler immer schwieriger. (via PC Gamer )

Was kritisieren die Spieler genau? Gemeinsam mit dem Release auf Steam hat Infinity Nikkis neuster Patch 1.5 einige Monetarisierungsänderungen mit sich gebracht, die bei den bestehenden Spielern absolut gar nicht gut ankommen. Den Reviews nach zu urteilen sind sich viele von ihnen bewusst, dass Infinity Nikki sehr präsente Gacha-Elemente nutzt, wodurch auch viel Echtgeld in das Spiel einfließen kann. Das war schon seit dem Release der Fall, doch nun scheint der Entwickler dieses System zu weit auf die Spitze getrieben zu haben.

Die Überraschung ist, dass sich vor allem die treuesten Spieler, die das Spiel seit dem Release spielen, mit Kritik zu Wort melden. Denn sie alle waren Zeugen von dem, was Infinity Nikki in ein deutlich schlechteres Licht stellt: Die gute, alte Monetarisierung. Doch inzwischen scheint sich der Entwickler des Spiels damit selbst übertroffen zu haben und blieb dabei leider nicht ganz unbemerkt.

Von welchem Spiel ist die Rede? Es handelt sich um das Spiel Infinity Nikki von Infold Games, das Jump ‘n’ Run, Dress-Up und RPG-Elemente in einer Open-World vereint. Das Spiel erreichte bereits eine Woche nach dem Release über 20 Millionen Downloads (via TheGamer ) und ist nun 6 Monate später seit dem 28. April 2025 auch auf Steam erhältlich. Doch dort erreicht das zunächst sehr positiv angenommene Spiel nur eine „ausgeglichene“ Bewertung (56 % der 2.294 Nutzerrezensionen sind positiv).

