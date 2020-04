Cowboys in RDR 2 hören einfach nicht auf, Selfies mit Gorilla zu machen

In der Welt von Red Dead Redemption 2 gibt es einen Gorilla, der scheinbar eingefroren in der Welt herumsteht. Immer wieder werden Spieler davon angezogen und machen dort Selfies vor dem Tier. Aber warum?

Was ist da los? In der Nähe von Strawberry findet ihr an den Gleisen eine große, kaputte Kiste, in der ein Gorilla steht. Allerdings wirkt das Tier unecht, wie eingefroren. Aber eine Erklärung zu dem Tier gibt es nicht. Da startet nicht plötzlich eine Quest. Von einem Hinweis-Schild fehlt auch jede Spur.

Immer mehr Spieler suchen für eine Erklärung Rat in der Community. Dabei machen viele von ihnen auch noch ein Selfie mit dem Gorilla.

Verwirrte Spieler machen Selfies mit Gorilla

Auf dem Selfie von reddit-Nutzer igpajo49 sieht es so aus, als wäre der Gorilla dabei, Arthur zu verprügeln. Arthur selbst blick starr und fies in die Kamera und wirkt, als wäre er mit der Situation unzufrieden. Er schreibt „Habe heute den Gorilla gefunden. Gibt es eine Story dazu?“

Eine andere Stimmung verbreitet das Foto von swbeaman. Er schreibt dazu „Heutzutage hält jeder Arthur auf und bittet um ein Selfie …“. Den Wunsch konnte er wohl nicht abschlagen und machte ein Foto mit dem Gorilla.

Auch reddit-Nutzer buttered_peanuts fragt die Leute: „Wessen Gorilla ist das?“ Auf seinem Selfie sieht Arthur total unbeeindruckt aus. Er zündet sich vor dem Gorilla in Ruhe eine Kippe an.

Die Fragen auf reddit reichen bis kurz nach den Release von RDR 2 zurück und werden aber auch aktuell noch gestellt. Die Spieler können einfach nicht damit aufhören, Selfies mit dem Tier zu machen, diese zu teilen und zu fragen, was es mit dem Gorilla auf sich hat.

Allein in einem Subreddit zu RDR häufen sich über Monate die Suchanfragen und Selfies zum Gorilla – Quelle: reddit

Wollt ihr jetzt auch losziehen und selbst erfahren, was es mit dem Gorilla auf sich hat? Dann schnuppert doch mal wieder in den Multiplayer rein. Wir zeigen euch, für wen sich Red Dead Online 2020 lohnt und, ob es mal so cool wie GTA Online wird.

Was ist die Story hinter dem Gorilla?

Darum steht er da: Natürlich gibt es einen Hintergrund, warum der Gorilla an diesem Ort in einer Kiste steckt. Das „Tier“ ist ausgestopft. Wenn man auf ihn schießt, fallen einzelne „Teile“ ab. Ihr findet ihn in der Nähe des Trappers bei Strawberry.

In einer Nebenquest erfahren Spieler, was es damit auf sich hat. Das erfährt man bei der Quest, die zu einem Haus in der Nähe führt.

Der Inhalt der Gorilla-Quest Auf reddit fasst Spieler leospeedleo das Geschehen kurz und bündig zusammen. „Er [der Gorilla] war auf dem Weg zu dem Haus in der Nähe von Strawberry, bei dem Tier-Statuen gesammelt werden. Die Fracht hatte einen Unfall und die Kiste mit Gorilla fiel herunter. Man kann damit nicht interagieren oder so. Es ist einfach eine kleine, nette Geschichte.“

Wenn ihr euch gern mit Rätseln beschäftigt, seid ihr in Red Dead Redemption 2 genau richtig. 3 der größten, ungeklärten Rätsel in RDR 2 findet ihr hier.