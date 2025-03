Ein Spieler installiert seit mehr als 100 Stunden ein Update auf seinem Gaming-PC und er darf den PC unter keinen Umständen abschalten

Heute startet das Rengoku-Event in Rainbow Six Siege – Seht hier den Gameplay-Trailer mit der neuen Map

Ob sich ein “gebricktes” Mainboard reparieren lässt, hängt immer vom Zustand des Geräts ab. Ist der Flash-Chip des Mainboards beschädigt, dann hilft nur der Tausch des Chips. In einigen Fällen können jedoch Reparaturshops das BIOS mit einem externen Gerät wiederherstellen, dieser Vorgang ist aber in der Regel kostspielig.

Warum macht er den PC nicht einfach aus? Das Problem ist das BIOS: Schaltet ihr euren Computer im Update-Vorgang des BIO aus, dann ist in den allermeisten Fällen euer Mainboard hinüber. In der Fachsprache sagt man „bricked“ dazu: Wenn das BIOS auf dem Mainboard beschädigt ist, findet kein Datenaustausch zwischen den Geräten statt und das System lässt sich nicht mehr starten. Je nach Modell des Mainboards seid ihr dann zwischen 50 und 250 Euro los.

Für viele Spieler ist der „Besuch“ im BIOS des PCs ein Horror-Szenario: Jede Menge Einstellungen und immer die Sorge, am Ende irgendwas kaputtzumachen. Ein Spieler wollte jetzt „nur“ sein BIOS updaten, doch seit mehr als 4 Tagen läuft das Update und ein Ende ist nicht in Sicht.

