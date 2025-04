Kandidat für den deutschen Spieler des Jahres geht gottlos auf Vater – Seine Fans feiern ihn

Der Reaction-Streamer Staiy ist 2025 im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises für den „Spieler des Jahres“ nominiert: Ein Preis, der das Engagement für Videospiele, die Community oder die Gesellschaft würdigen soll. In einem aktuellen Stream zeigt sich Staiy zwar leidenschaftlich, aber nicht besonnen. Ob die Jury das damit meint, wenn sie ihn dafür lobt, klare Kante zu zeigen?

Das ist die Situation: 2025 ist Staiy für den undotierten Preis als Spieler des Jahres nominiert, der im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises vergeben wird.

Die auswählende Jury lobt Staiys „reflektierte und transparente Einblicke“ in die wirtschaftlichen Fragen der Streaming-Branche. Staiy zeige „klare Kante“ (via dcp).

Zudem wird sein Let’s Play in der Hamburger Elbphilharmonie gewürdigt.

Staiy brüllt Zuschauer zusammen, der mit 25 € im Monat investieren will

Das ist Staiy aktuell: In einer Reaktion auf ein Video des Dunklen Parabelritters hat Staiy die Fassung verloren und einen Zuschauer zusammengebrüllt, der andeutete, man könne auch 25 € im Monat zurücklegen und in einen ETF-Sparplan investieren.

Die Aussage brachte Staiy in Wallung. Der beleidigte den Nutzer, dessen Vater und die FDP. Staiy nannte den Nutzer den „Sohn eines Freiers“, empfahl ihm, sein „Drecksmaul“ zu halten und drohte, „ihn in den Uterus“ zurückzutreten. Der Zuschauer sei ein kleiner Bastard.

Den mit leichten Piepsern noch etwas zensierte Wutausbruch könnt ihr euch hier in voller Länge ansehen:

Statement verletzt offenbar Weltanschauung des Streamers

Was empörte Staiy da so? Die Annahme, man könne auch mit wenig Geld am kapitalistischen Wohlstand teilhaben und die Idee, wenn man sich im Leben nur etwas zurückhalte, könne man es zu etwas bringen, läuft gegen die Weltanschauung von Staiy.

Staiy hält solche Aussagen für illusorisch und irreführend. Von John Steinbeck gibt es den Satz, dass der Sozialismus in Amerika nie Fuß fassen konnte, weil die Armen sich in Amerika nicht als ausgebeutet ansehen, sondern als nur zeitweilig in Verlegenheit geratene Millionäre.

Staiy deutet an: Wer sich als nicht wohlhabender Mensch an der Börse beteiligt und glaubt, dort mitspielen und reich werden zu können, gibt sich einer Illusion hin, statt einen anderen Weg zu beschreiten.

Wie sind die Kommentare? Die sind durchaus positiv. Man freut sich offenbar, dass Staiy dieses Mal nicht die Mutter von Leuten beleidigt, sondern deren Väter:

„Ich liebe es, wenn Staiy gottlos auf Freier geht“

„Hahaha, ich fand’s geil, lol.“

„Der Rant über den 25€-Bruder war einfach so dermaßen gottlos.“

Die offene Frage bleibt, ob die Jury für den Preis des „Spieler des Jahres" genau das gemeint hat, als sie Staiy dafür gelobt hat, „klare Kante zu zeigen."