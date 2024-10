Spieler baut Gaming-PC zusammen, seine Mutter findet ein Bauteil, befürchtet sofort das Schlimmste

Und es wird immer wieder von Personen berichtet, die an Stoffen riechen. So enthalten Klebstoff, Lack oder Leim bestimmte Inhaltsstoffe, die teilweise als Rauschmittel missbraucht werden. Davon berichtet etwa infothek-gesundheit.de . Es gibt viele psychische, soziale und körperliche Risiken, vor denen Experten ausdrücklich warnen.

Fan von Halo übertreibt es total: Arbeitet in seiner Garage 10 Jahre lang an einem Killer-Fahrzeug

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Was war das Missverständnis? Doch seine Mutter erkannte die Wärmeleitpaste nicht und der Nutzer erklärte auf Reddit : „Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich Drogen nehme. Was soll ich darauf antworten?“ Die Mama des Spielers ging wohl davon aus, dass er sich Substanzen spritzt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to