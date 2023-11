Speedrun-Event will das größte Europas werden, startet am 2. Dezember in Köln

Wann und wo findet der Stream statt? Der Live-Stream wird im XPERION in Köln aufgezeichnet und startet um 14 Uhr am 2. Dezember 2023. Mehrere Twitch-Kanäle restreamen den Event, darunter auch der GameStar-Twitch-Kanal .

An wen gehen die Spenden aus dem Stream? Alle Einnahmen werden an die DKMS gespendet. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Tübingen hat sich der Registrierung von Stammzellenspendern verschrieben, um Blutkrebspatienten weltweit eine Heilung mit Stammzelltransplantationen zu ermöglichen.

Der diesjährige Teilnehmerkader wird sich in mehreren Kategorien messen. Darunter unter anderem Beat the Bisalina: Super Mario World , Speedrun Resident Evil und Speedrundale Super Mario 64 70 Sterne Race .

Was für ein Live-Stream ist das? Der Bisalina-Stream ist ein Speedrun-Livestream, der seit einigen Jahren Content-Creators und Speedrunner zusammen bringt. In diesem Jahr haben sie es sich vorgenommen, den größten europäischen Speedrun-Event auszurichten.

