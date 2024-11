Soundbar für den PC? Razer erfüllt einen Gamer-Traum mit mächtigem Bass zum Hammerpreis

Epische Gaming-Sessions sind mit dieser Soundbar von Razer garantiert. Zum ultimativen Sparpreis am Black Friday.

Stellt euch vor, ihr seid mitten in einem epischen Spiel, umgeben von phänomenalen Soundeffekten, die euch das Gefühl geben, direkt im Geschehen zu sein. Die Razer Leviathan V2 PC-Gaming-Soundbar macht genau das möglich. Für diese Preis-Leistung bekommt ihr einen Dolby 5.1 Surround Sound für wahre Immersion. Spart jetzt ordentlich bei Amazon.

Eigenschaft Details Surround Sound Dolby 5.1 Surround Sound Subwoofer Leistungsstarker Subwoofer für tiefe Bässe Einsatzbereiche Ideal für Gaming, Filme und Musik Frequenzgang 20 Hz bis 20 KHz Maximale Ausgabeleistung 65 Watt Bluetooth-Version Bluetooth 5.2 für übergangslosen Sound am PC

Soundbar mit einem Super-Klangspektrum

Mit der Razer Leviathan V2 erlebt ihr Dolby 5.1 Surround Sound in seiner reinsten Form. Diese Soundbar ist nicht nur ein einfaches Audiogerät – sie ist euer Tor zu einer Welt voller lebendiger Klänge.

Spielt den neusten Endzeit-Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl oder bald das kommende Dark Fantasy-Spiel The First Berserker: Khazan. Die Klanggewalt wird euch umhauen, wenn ihr epische Kämpfe austragt.

Soundbar mit Dolby 5.1 Surround Sound

Der leistungsstarke Subwoofer liefert euch tiefe Bässe, die ihr nicht nur hören, sondern auch fühlen könnt. Er verleiht jedem Soundtrack eine zusätzliche Dimension und lässt Explosionen und Musikstücke gleichermaßen kraftvoll erscheinen.

Dank Bluetooth 5.2 bietet die Leviathan V2 eine übergangslose Verbindung zu eurem PC. Diese fortschrittliche Technologie garantiert eine stabile Verbindung und ermöglicht es euch, ohne Unterbrechungen in eure Klangwelten einzutauchen.

Mit einer maximalen Ausgabeleistung von 65 Watt liefert die Razer Leviathan V2 genug Power, um euer Zimmer mit sattem Sound zu füllen. Der Frequenzgang von 20 Hz bis 20 KHz stellt sicher, dass ihr jedes Detail hört – von den tiefsten Bässen bis zu den höchsten Tönen.

