Ich nutze diese Soundanlage von Logitech mit 1000 Watt schon seit Jahren und bin absolut begeistert: jetzt ultragünstig am Black Friday

Die Soundanlage von Logitech unterhält mich bereits seit Jahren und sie hat ordentlich Dampf. Spart jetzt viel Geld am Black Friday.

Das Logitech Z906 5.1 Sound System bietet euch ein spektakuläres Klangerlebnis. Schon bei einer Lautstärke von 50 Prozent verschreckt ihr fast eure Nachbarn, so viel Power steckt dahinter. Sämtliche Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sind mit dieser Anlage eine völlig neue Erfahrung. Auch beim Gaming werdet ihr mehr Spaß denn je haben, wenn mächtige Protagonisten wie Kratos aus God of War schreien. Es wirkt so, als wäre der Kampf mitten in eurem Zimmer.

Eigenschaft Details Modell Logitech Z906 Leistung 1000 Watt Spitzenleistung (500 Watt RMS) Zertifizierung THX Audio-Eingänge Optisch, Koaxial, RCA, 3,5 mm Lautsprecherkonfiguration 5.1 Surround Sound Steuerung Fernbedienung & Bedienkonsole

Soundanlage hat echtes 5.1-Surround-Sound-Erlebnis

Das Set besteht aus vier Satellitenlautsprechern, einem Centerlautsprecher und einem leistungsstarken Subwoofer, die zusammen ein immersives Surround-Sound-Erlebnis bieten.

Die Soundanlage hat eine Gesamtspitzenleistung von 1000 Watt

Eine Bedienkonsole am Lautsprechersystem bietet euch direkten Zugriff auf wichtige Funktionen wie Lautstärkeregelung und Eingangswahl. Mit einer Fernbedienung könnt ihr euren Sound nach euren Wünschen regulieren.

Der Surround-Sound ist so intensiv, dass ich manchmal beim Aufgehen einer Tür dachte, dass jemand plötzlich aus dem Nichts durch meine Wohnzimmertür kommt. Dies wirkt zwar manchmal unheimlich, aber zieht ein stärker in ein Spiel, Serie oder Film hinein.

Weitere Top-Eigenschaften

Das Z906-System ist THX-zertifiziert, was sicherstellt, dass es strenge Qualitäts- und Leistungsstandards erfüllt und euch einen kinoreifen Klang liefert. Ich kann diese Qualität aus eigener Erfahrung zu 100 Prozent unterschreiben und wurde bisher nicht enttäuscht.

Mit einer Gesamtspitzenleistung von 1000 Watt und einer effektiven Leistung (RMS) von 500 Watt erhaltet ihr einen mächtigen Sound, der auch große Räume füllt. Glaubt mir, auf mehr als 50 Prozent wollt ihr nicht mit dieser Anlage gehen. Sie hat nämlich ordentlich Power.

Ihr könnt die Logitech-Soundanlage an mehreren Geräten wie TVs, Tablets, PCs anschließen. Falls ihr mehrere Konsolen nutzt, ist es praktischer sie direkt am TV anzuschließen, damit ihr von diesem Super-Sound auf jeder Plattform profitiert.

