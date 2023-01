Softonic wird beschuldigt, beliebten Indie-Shop zu betrügen: „Stehlen Spiele unserer Entwickler und füllen sie mit Werbung“

Softonic und Itch.io liegen im Clinch. Die Indieseite Itch.io wirft dem Downloadportal Softonic vor, Software zu stehlen und Werbung weiterzugeben.

Softonic gehört zu den größten und bekanntesten Portalen für kostenlose Downloads von Software. Doch jetzt gibt es Kritik an deren Vorgehen.

Die Plattform Itch.io kritisiert, dass die Seite ihre kostenlose Software selbst anbietet und mit Werbung vollpackt. Sie schreiben selbst dazu: “[Sie] stehlen Content unserer Entwickler, füllen sie mit Werbung” (“stealing content from our developers, covering them with ads”).

Itch.io ist insbesondere bei Indie-Entwicklern beliebt, die über die Plattform Demos oder ihre Spiele kostenlos anbieten können und von Nutzern freiwillige Spenden erhalten können. Auch viele Personen, die auf Patreon unterwegs sind, nutzen diese Plattform gern als zusätzliche Einnahmequelle.

Doch was steckt hinter den Vorwürfen von itch.io gegenüber Softonic?

Softonic soll Anzeigenplätze kaufen und damit den offiziellen Anbieter verdrängen

Auf Twitter beschweren sich die Betreiber von itch.io und zeigen einen Screenshot. Hier ist zu sehen, wie sich Softonic den ersten Platz in der Google-Suche als „Ad“ kauft und dort eine Software von itch.io kostenlos anbietet:

An wen können wir uns wenden, damit Ihr aufhört, Inhalte von unseren Entwicklern zu stehlen, sie mit Werbung zu überdecken, für die Suchplatzierung vor dem eigentlichen Ersteller zu bezahlen und weiterhin für Werbeeinnahmen zu hosten, selbst wenn ein Entwickler seine eigene Seite heruntergenommen hat?

Die Indie-Plattform beschuldigt Softonic, Google dafür zu bezahlen, dass es seine Downloads vor den Original-Downloadseiten der Spiele platziert, was durch die Reinvestition der Gewinne aus den zahlreichen Anzeigen im Titel und auf Softonic selbst geschehen würde.

Obendrein soll sich Softonic nicht einmal die Mühe machen und die gestohlenen Inhalte an die eigene Webseite anzupassen. Denn die offiziellen Links zu den Entwicklern seien weiterhin auf den Downloadseiten integriert – aber so, dass man sie nicht nachverfolgen könnte. So erklären die Entwickler in einem weiteren Twitter-Post:

Du bist so faul, dass du einfach den @itchio-Link, von dem du das Spiel gestohlen hast, in das Feld “Autor” auf eurer Website einfügst. Und ihr verhindert mit “rel=nofollow”, dass Suchmaschinen den Link zum Original zurückverfolgen können. Das ist schlichtweg böse.

Warum ist das so dramatisch? Über Itch.io habt ihr neben dem oftmals kostenlosen Download auch immer die Option, eine Spende für die Entwickler dazulassen. Ihr könnt also das Spiel trotzdem “kaufen.” Durch das Vorgehen dürfte daher nicht nur Itch.io, sondern auch langfristig die Entwickler geschädigt werden.

Grundsätzlich solltet ihr aufpassen, von welcher Webseite ihr kostenlose Inhalte herunterladet. Andere Nutzer hatten jetzt schlechte Erfahrungen mit Software von Nvidia gemacht, die gar nicht von Nvidia selbst stammte:

