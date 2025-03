So krass war noch kein Batman-Spiel: Die Art, wie man dieses Game zockt, muss man einfach erlebt haben!

In diesem Batman-Spiel könnt ihr euch wie ein waschechter Superheld fühlen. Schnappt euch die Meta Quest 3 jetzt günstiger bei Amazon und erlebt ein unvergessliches Abenteuer.

Ihr habt schon länger darüber nachgedacht, in eine virtuelle Zeit einzutauchen? Jetzt ist die beste Zeit gekommen. Die Meta Quest 3 überzeugt mit 2.064 x 2.208 Pixeln pro Auge und einem intensiven 3D-Audio-Sound. Entfesselt den Helden in euch und tobt euch im Spiel Batman: Arkham Shadow aus, das ihr obendrein dazubekommt. Das Angebot ist ein wahrer Knüller, also greift jetzt bei Amazon zu.

Eigenschaft Details Modell Meta Quest 3 Speicherkapazität 512 GB Inklusive Spiel Batman: Arkham Shadow Probeabo 3-monatiges Meta Quest+ Probeabo Auflösung pro Auge 2.064 x 2.208 Pixel Vergleich zur Quest 2 Fast 30 % höhere Auflösung Audioqualität 3D-Audio mit klarerem Sound, verbesserter Bassleistung und 40 % höherem Lautstärkebereich als bei Quest 2 Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB Prozessor Snapdragon XR2 Gen 2

Die Meta Quest 3 überzeugt mit schicker Auflösung

Die technischen Spezifikationen setzen neue Maßstäbe: Mit einer Auflösung von 2.064 x 2.208 Pixeln pro Auge genießt ihr megascharfe Bilder und eine immersive visuelle Erfahrung, die fast 30 % höher auflöst als bei der Quest 2.

Die Meta Quest 3 steht für pure Immersion

Doch nicht nur visuell überzeugt die Meta Quest 3 – auch akustisch wird hier Großes geboten. Das fortschrittliche 3D-Audiosystem sorgt für klaren Sound und verbesserte Bassleistung, sodass ihr mitten im Geschehen seid. Spürt hautnah, wenn ihr gegen einen Schurken kämpft und eure Gadgets für den Sieg nutzt.

Der um 40 % höhere Lautstärkebereich im Vergleich zur Quest 2 spricht für sich und lässt euch kein Geräusch verpassen, um eure Abenteuer noch eindrucksvoller zu erleben.

Viel Speicher und ein geniales Batman-Spiel

Was dieses VR-Headset wirklich herausstechen lässt, ist die phänomenale Speicherkapazität von 512 GB. Damit habt ihr deutlich mehr Platz für Spiele als mit der Meta Quest 3S. Schlüpft in die Rolle des Dunklen Ritters und kämpft in „Batman: Arkham Shadow“ gegen das Verbrechen.

So habt ihr noch kein Batman-Spiel erlebt

Außerdem erhaltet ihr ein 3-monatiges Probeabo von Meta Quest+, das euch Zugang zu einer Vielzahl spannender Inhalte bietet.

Angetrieben vom leistungsstarken Snapdragon XR2 Gen 2 Prozessor und ausgestattet mit 8 GB RAM, garantiert dieses VR-Headset flüssige Grafiken und blitzschnelle Reaktionszeiten – selbst anspruchsvollste Anwendungen laufen reibungslos und ohne Verzögerungen.

