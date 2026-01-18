In die Simpsons sterben nur wenige Charaktere permanent, doch ohne einen Tod hätte es einen starken Gag nie gegeben

EntertainmentSpecial
2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
In die Simpsons sterben nur wenige Charaktere permanent, doch ohne einen Tod hätte es einen starken Gag nie gegeben

Viele Charaktere aus Die Simpsons wurden zu ikonischen Figuren der Serie. Doch nur wenige sterben permanent. Einer der traurigsten Tode ist dabei auch einer der besten Gags und eine Ehrung für eine der bekanntesten Stimmen des Kinos.

Um welchen Charakter geht es? In der 6. Folge der ersten Staffel (1990) lernt Lisa Zahnfleischbluter Murphy kennen. Er ist eine wichtige Nebenfigur, weil er Lisa nachhaltig beeinflusst hat. Lisa traf ihn und er weckte in ihr die Liebe zum Jazz und zum Saxofon, einem ihrer Markenzeichen.

Er war also ihr Vorbild. In der 22. Folge von Staffel 6 (1995) kam es aber zu einer der traurigsten Episoden der Serie. Als Bart im Krankenhaus ist, trifft Lisa dort auch Zahnfleischbluter Murphy. Sie spielen zusammen am Saxofon und die Szene verdeutlicht noch einmal, wie nahe sich die beiden stehen. Doch danach stirbt Murphy (off-screen) im Krankenhaus.

Das stürzt sie in eine Sinneskrise, weil sie darüber nachdenkt, dass sich niemand an Murphys Musik erinnern wird. Er war kein berühmter Musiker. Doch am Ende der Folge nutzt man einen emotionalen Moment, für einen ziemlich guten Gag, der auch den Sprecher ehrt.

Die Simpsons – Der Trailer zur TV-Premiere der 35. Staffel
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein schnippischer Goblin auf Steam macht mir neue Laune auf Stealth-Games, zwei davon könnt ihr euch sogar kostenlos holen 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende Aggressive Cheater nervten wochenlang in ARC Raiders: Jetzt wurden sie gebannt, doch einige Fieslinge sind bereits zurück Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam Schöpfer von Hytale stellt das erste Update live, verrät vorher aber noch, was in den nächsten Tagen kommt In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Spiel auf Steam macht euch zum Gott, sorgt für Jubel mit einem neuen Trailer, dabei ist der Entwickler umstritten Ich warte seit zwei Jahren auf die neue Staffel von One Piece und kann mich an den neuen Bösewichten nicht satt sehen Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen

Eine ungesehene Ikone

Was ist das für ein Gag? Am Ende der Folge schafft es Lisa, einen Song von Murphy im Radio abzuspielen. Danach sieht sie in einer Wolke den Verstorbenen. Er dankt ihr, doch plötzlich tauchen 3 andere Figuren auf:

  • Mufasa aus König der Löwen, der sagt: Du musst meinen Tod rächen, Kimba. Äh, ich meine Simba.
  • Darth Vader aus Star Wars, der sagt: Luke, ich bin dein Vater
  • Der Schauspieler James Earl Jones, der sagt: This is CNN (übersetzt: Das ist CNN)

Hier verstecken sich gleich 2 Gags drin: Zum einen sagt Mufasa Kimba. Das spielt auf die Anime-Serie Kimba, der weiße Löwe an, die zum ersten Mal 1965 lief. Die Ähnlichkeit der beiden Franchises sorgte in der Vergangenheit für Kontroversen, ob Disney Elemente nicht geklaut habe (Quelle: The Hollywood Reporter).

Der andere Gag versteckt sich in der Stimme. Alle Figuren, auch Murphy, werden von James Earl Jones gesprochen, weswegen es kein Zufall ist, dass sie alle in der Wolke auftauchen. Damit ehrt die Folge nicht nur den Charakter Murphy, sondern auch Jones als Ikone des Kinos.

Was hat James Earl Jones alles gemacht? Der Schauspieler, der am 9. September 2024 verstorben ist, arbeitete seit 1962 als Schauspieler und Synchronsprecher. Er lieh nicht nur den Figuren Mufasa (auch im Remake von 2019) und Darth Vader seine Stimme (bis 2022 in Obi-Wan Kenobi), er hatte auch einige Rollen vor der Kamera.

So spielte er etwa Thulsa Doom in Conan der Barbar oder King Jaffe Joffer in Prinz von Zamunda (auch in der Fortsetzung aus dem Jahr 2021). Sein Satz in der Folge spielt darauf an, dass er für das Intro des Senders CNN im Jahr 1994 das Intro eingesprochen hat (Quelle: YouTube).

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, nutzte ein Männer-Magazin vor 16 Jahren ausgerechnet die Simpsons
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Während Fortnite mit den Skins zu Simpsons fast 3 Millionen Spieler gleichzeitig anlockt, fragt Spieler von Call of Duty: Warum stellen wir uns so an?
von Karsten Scholz
Mehr zum Thema
Alle Figuren in Die Simpsons haben etwas gemeinsam, aber es gibt eine Ausnahme: Gott
von Niko Hernes

Warum ist der Gag so gut? Es ist kein Witz, bei dem man lachend auf dem Boden liegt, aber er hat mehrere Ebenen. Er zerstört nicht die emotionale Stufe der Folge, ehrt sogar die Stimme hinter Murphy. Dieser Gag funktioniert auch nach über 30 Jahren, auch nach dem Tod von James Earl Jones.

Die Folge im Ganzen zeigt die große Stärke der frühen Simpsons-Staffeln: Man ist albern, oftmals dämlich, aber man behandelt die eigenen Figuren meist mit Respekt und erzeugt so eine einzigartige Liebenswürdigkeit.

Unter den US-Cartoons gibt es auch eine gewisse Rivalität, die man manchmal nach außen trägt. Für fiese Seitenhiebe gegen Family Guy belohnten die Simpsons einen Konkurrenten: Die Macher von South Park machten sich in einer Spezial-Folge über Family Guy lustig, erhielten dafür Blumen von den Simpsons-Autoren

Quelle(n): Screen Rant, ew.com, IMDb
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Matt Damon Bourne Titel

Matt Damon erklärt, dass Netflix den Anspruch neuer Serien senkt, um sich den Gewohnheiten der GenZ und Gen Alpha anzupassen

6 Serien, die sogar „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin begeistern konnten

George R.R. Martin The Winds of Winter

“Gibt keinen Plan” – Über 6 Jahre nach dem Finale von Game of Thrones verrät George R.R. Martin, was passiert, wenn er seine Saga nicht beenden kann

Batman Death in the Family Trailerbild

Die 10 besten Animationsfilme von Batman, die euch die Wartezeit bis zu The Batman 2 verkürzen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx