Sicher im Internet mit NordVPN: Weltweit geschützt vor Überwachung & Viren

NordVPN schützt nicht nur eure Privatsphäre, sondern auch eure Geräte, und zwar durch sein Sicherheitspaket und durch schnelle Server auf der ganzen Welt.

VPN-Services werden oft dazu genutzt, um über Server im Ausland regionale Beschränkungen zu umgehen. Sie dienen aber auch der Sicherheit. Wer sich anonym durchs Internet bewegen will, kommt um ein VPN kaum herum. Wichtige Daten wie die IP-Adresse und der Standort sind sonst leicht abzugreifen. Ein wirklich guter VPN-Service kann aber sehr viel mehr leisten, als nur eure Identität im Netz zu verschleiern, und schützt euch beispielsweise vor Viren oder warnt euch schon vor Bedrohungen, bevor sie entstehen. All dies und mehr bekommt ihr mit dem Sicherheitspaket von NordVPN.

So schützt euch NordVPN im Internet

NordVPN schützt euch mit verschiedenen Methoden vor Datenspionage und Viren.

NordVPN liefert einen umfangreichen Schutz sowohl eurer Privatsphäre als auch eurer Geräte durch eine ganze Reihe von Maßnahmen:

Privat surfen durch VPN-Server: Da ihr euch über die VPN-Server verbindet, kann niemand mehr auf eure IP-Adresse und euren Standort zugreifen.

Verschlüsselter Tunnel: Auch die übertragenen Daten sind sicher vor Überwachung, weil sie über einen verschlüsselten Tunnel gesendet und empfangen werden

Virenscanner: Scannt Dateien während des Downloads auf Viren. Damit es erst gar nicht zu einer Bedrohung kommt, werdet ihr außerdem gewarnt, wenn ihr eine unsichere Website besucht.

Werbung abschalten: Ungewollte Werbung beispielsweise durch Pop Ups und Banner wird ebenfalls blockiert. Dadurch kann diese nicht zum Einfallstor für Viren und Spionagesoftware werden. Als angenehmer Nebeneffekt könnt ihr außerdem noch schneller surfen.

Zusätzlich zu all diesen Leistungen, die ihr schon im günstigen Standard-Abo bekommt, werdet ihr mit dem Datenleck-Scanner des Plus-Pakets auch noch gewarnt, falls eure privaten Daten gefährdet und sensible Informationen wie beispielsweise E-Mail-Adressen oder Kreditkartendaten möglicherweise geleakt wurden. So könnt ihr rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Außerdem bekommt ihr Zugriff auf den Passwort-Manager, mit dem ihr eure Passwörter sicher speichern und auf all euren Geräten synchronisieren könnt.

Mit dem Komplett-Paket könnt ihr außerdem noch bis zu 1 TB Daten in der verschlüsselten Cloud speichern, wo sie garantiert sicher sind und nur dann geteilt werden, wenn ihr es so wollt.

Schnelle Verbindung über Server auf der ganzen Welt

Mit NordVPN bekommt ihr eine schnelle Internetverbindung über Server auf der ganzen Welt.

Natürlich kann NordVPN aber auch noch mehr, als für eure Sicherheit im Netz zu sorgen. Durch die über 5.400 Server, die auf 59 Länder verteilt sind, könnt ihr regionale Beschränkungen umgehen und beispielsweise Medien nutzen, die in eurem Land aus Lizenzgründen gesperrt sind. Dabei braucht ihr keinen Geschwindigkeitsverlust zu befürchten: Die Server von NordVPN sind so schnell, dass ihr die Bandbreite eures Internetproviders voll ausnutzen könnt.

Jetzt riesigen Rabatt auf 2-Jahres-Abo sichern

Wenn ihr euch jetzt für das 2-Jahres-Abo von NordVPN entscheidet, könnt ihr übrigens eine Menge sparen. Nicht nur gibt es einen Monat gratis, ihr bekommt auch einen satten Rabatt. Beim Standardpaket zahlt ihr dadurch für 25 Monate nur noch 69,36€ statt 182,25€, also gerade mal 2,77€ pro Monat. Beim Plus-Paket sind es 3,35€ und beim Komplett-Paket 4,50€ pro Monat.

Auch beim 1-Jahres-Abo bekommt ihr Rabatt, der je nach Paket zwischen 39 und 57 Prozent liegt. Nur beim monatlich abgerechneten Abo zahlt ihr den Normalpreis von 10,49€ bis 12,29€ monatlich. Übrigens gibt es auch eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, falls ihr aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein solltet. Alle Details über die Preise, Rabatte und Abo-Optionen findet ihr hier: