Shooter kostet normalerweise 25 € auf Steam, wird verschenkt, die Spieler kaufen ihn trotzdem zum Vollpreis

Wenn Epic Games für eine Sache bekannt ist, dann wohl für die kostenlosen Spiele, die es dort immer wieder gibt. Ein Entwickler hat nun erklärt, dass mehr Verkäufe bei Steam generiert werden, seit sein Spiel verschenkt wurde.

Während Steam mit seinen großen Sales oft Tausende Spiele gleichzeitig rabattiert und Fans so zum ein oder anderen Spielekauf lockt, ist Epic Games hingegen bekannt für seine verschenkten Spiele, die jede Woche neuen Spielern gratis zur Verfügung gestellt werden.

Ein Entwickler, der sein Spiel auf Epic Games verschenkt hat, ist CEO Dave Oshry. Ihm gehört der Titel „Blood West“, den es zuletzt gratis auf Epic Games gab, doch mit dem Verschenken seines Spiels sorgte er auch für mehr Verkäufe.

Mehr Verkäufe durch Geschenke

Wieso hat er mehr verkauft? Wenn es ein Spiel irgendwo gratis gibt, sollte man meinen, dass es sich insgesamt schlechter verkauft. Wer sollte schließlich für etwas zahlen, was gratis ist? Doch genau das Gegenteil ist bei „Blood West“ geschehen.

Während das Spiel kostenlos im Epic Game Store war, sind die Verkäufe auf Steam in die Höhe gestiegen. So schreibt der CEO auf X.com: „Blood West war über die Feiertage kostenlos auf EGS erhältlich und verkaufte sich an diesem Tag auf Steam um 200 % besser als sonst XD.“

Weiter zeigt er in einem Antwort-Post eine Statistik der Verkäufe, die während der kostenlosen Aktion nach oben geht und danach wieder abfällt. Warum das so ist, beschreiben einige Nutzer auf X.com

Wer kauft ein kostenloses Spiel? Mit der kostenlosen Aktion im Epic Games Store gibt es auch gratis Werbung für das jeweilige Spiel. Dabei teilen viele Seiten das Angebot und der Name kommt mehr in Umlauf. Doch es gibt auch Spieler, die den Epic Games Launcher wohl nicht mögen.

So erklärt X-Nutzer @azure1444: „Ich will Epic nicht schlechtmachen, aber ihr Launcher ist absolut schrecklich. Wenn es nicht Jahre dauern würde, ein Spiel wie Fortnite zu aktualisieren, selbst mit einer guten Internetverbindung, würde ich in Betracht ziehen, ihm noch eine Chance zu geben.“

Auch weitere Spieler in den Kommentaren erklären, dass sie den Epic Games Launcher einfach nicht ausstehen können und sie sich die Spiele lieber auf Steam kaufen, als kostenlos dort zu spielen.

Gleichzeitig sollte man wohl nicht glauben, dass der Epic Games Launcher und seine Aktionen unbeliebt sind. Die 200 % gesteigerten Verkäufe von Blood West sind bei einem Spiel aus 2023, das regulär 24,99 € auf Steam kostet, mit einem Spielerpeak von knapp 1.000 Spielern wohl leichter zu erreichen, als bei einem AAA-Titel.

So zeigen neue Zahlen (via Yahoo), dass die Plattform um 173 % gewachsen ist, die Verkäufe bei Drittanbietern aber nur um 1,6 % gewachsen sind. Diese Zahlen lassen sich fast ausschließlich mit dem großen Erfolg der Gratis-Aktionen belegen.

Ob Epic Games oder Steam, beide Plattformen bieten ihre Vorteile. Epic Games hat für ihren Launcher inzwischen schon unzählige Spiele verschenkt. Eine Investition, die sich gelohnt haben dürfte: Großer Konkurrent von Steam lockt Spieler seit Jahren mit kostenlosen Games, hat sie so perfekt abgerichtet: „Ich hab mir Alarm eingerichtet

