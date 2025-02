Ein Shooter-Profi schießt so schnell, dass ich meine Sehkraft anzweifle, erschafft eine optische Täuschung

Der Shooter-Profi TenZ erzeugt mit seinem schnellen Aim eine Illusion. Um sie aufzulösen, müsst ihr das Video pausieren.

Um wen geht es? Tyson „TenZ“ Ngo ist ein ehemaliger CS:GO- und Valorant-Profi. Er konnte 2x die Valorant Masters gewinnen – 2024 in Madrid und 2021 in Reykjavik.

Im September 2024 beendete TenZ seine Karriere als E-Sportler, um für die Sentinels als Content-Creator tätig zu sein.

Auf Twitch hat er über 4,2 Millionen Follower und streamt regelmäßig vor rund 8.000 Zuschauern (via sullygnome). Auf YouTube erreichen seine Videos regelmäßig über 150.000 Aufrufe.

TenZ ist primär für sein unheimlich gutes Aim und eine starke Reaktionszeit bekannt, und beeindruckt etwa mit präzisen Headshots.

Er schießt so schnell, dass eine Illusion entsteht

Wieso zweifle ich an meiner Sehkraft? TenZ spielte in der Vergangenheit immer mal wieder den Aimtrainer Aimlabs. Diese Art “Spiel” soll Spielern dabei helfen, besser mit der Maus zu zielen. Es gibt verschiedene Übungen, in denen auf unterschiedliche Ziele wie beispielsweise Bälle geschossen wird. Je nach Übung soll die Präzision, die Geschwindigkeit oder das Tracking gesteigert werden.

Ein 4 Jahre alter Clip von TenZ, in dem er Aimlabs spielt, sammelte über die Jahre 1,8 Millionen Aufrufe. Ich habe mir diesen Clip kürzlich wieder angeschaut und festgestellt, dass er so schnell die Ziele zerstört, dass er dadurch eine Art optische Täuschung erschafft.

Was ist das für eine optische Täuschung? Um diese optische Täuschung zu erklären, muss ich mit euch einen kleinen Test machen. Schaut euch den Clip in dem YouTube-Video an und sagt mir:

Bis zu wie viele Bälle werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt?

Die richtige Antwort ist 3. Falls ihr 4-6 Bälle gesehen habt, war das wohl sowas wie eine optische Täuschung.

TenZ spielt in dem Clip die Übung “Gridshot Ultimate”, bei der immer maximal 3 Bälle gleichzeitigt abgebildet werden. Sobald ein Ball zerschossen wird, erscheint ein neuer an eine anderen Stelle. Wenn ihr das Video pausiert oder bei niedriger Wiedergabegeschwindigkeit laufen lasst, ist auch erkennbar, dass es immer nur 3 Bälle sind.

Ich habe im Vorfeld des Artikels 5 verschiedene Personen gefragt, wie viele Bälle sie sehen – alle mit unterschiedlicher Hardware, Gaming-Präferenzen und unterschiedlichen Alters. Jeder von ihnen räumte ein, öfters 4 Bälle oder mehr zu sehen. Auch in den Kommentaren unterhalb des Videos merkten mehrere Nutzer an, dass sie teilweise 5 Bälle sehen, obwohl sie wissen, dass es in der Übung maximal 3 sind.

Ich vermute, dass durch die Geschwindigkeit eine Art “Ghosting” entsteht und für eine kurze Zeit noch die Bälle sichtbar sind, die bereits zerschossen wurden.

Falls ihr euch nach dem Clip von TenZ fragt, ob Aimlabs wirklich euer Aim verbessert, kann ich euch die diese Frage mit meiner persönlichen Einschätzung beantworten. Ich habe dort mehrere Monate am Stück jeden Tag trainiert und genau beobachtet, ob ich dadurch tatsächlich besser werde: Ich habe 100 Stunden einen Aimtrainer gespielt, um besser in Shootern zu werden – Doch hat es wirklich was gebracht?