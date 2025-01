Eine der mächtigsten Fähigkeiten in Naruto ist von einem Theaterstück inspiriert

In Naruto treten einige Charaktere mit dem mächtigen Augen-Jutsu Sharingan auf. In einem Interview erklärt der Autor Masashi Kishimoto, dass er dazu von einem Theaterstück inspiriert wurde.

Was ist Sharingan ? Sharingan in Naruto ist eine der drei großen Augenkünste neben dem Byakugan und dem Rinnegan. Zudem ist es ein Kekkei-Genkai, eine vererbte Fähigkeit, die regulär den Mitgliedern und Verwandten des Uchiha-Clans vorbehalten ist. Mitglieder dieser Familie können das Sharingan erwecken, dies ist aber nicht garantiert.

Das Sharingan färbt die Iris des jeweiligen Nutzers bei Aktivierung blutrot. Je nach Erweckungsgrad hat es ein bis drei sogenannte Tomoe, Punkte mit spitz zulaufenden Schwänzen . In der mächtigsten Variante, dem Mangekyou-Sharingan, bekommt jeder Nutzer ein individuelles Zeichen.

Zu den grundsätzlichen Anwendungsmöglichkeiten gehört das Kopieren von Fähigkeiten oder Bewegungsabläufen. Auch kann damit der Chakra-Fluss anderer Personen analysiert werden. Zudem ermöglicht es dem Besitzer, Illusions-Jutsu nur durch Augenkontakt auszulösen. Das mächtige Mangekyou gibt dem Nutzer zusätzlich übermächtige Fähigkeiten, wie die unlöschbaren schwarzen Flammen des Amaterasu oder mächtige Illusionen via Tsukuyomi.

Inspiration aus dem Theater

Was hat Kishimoto inspiriert? In einem Interview zum Release des Films The Last: Naruto the Movie sprach der Naruto-Autor Masashi Kishimoto über eine Inspiration für das mächtige Sharingan. Konkret komme dieses aus dem Kabuki-Theater Jiraiya Goketsu Monogatari (übersetzt etwa Die Geschichte des gallanten Jiraiya ).

Protagonist ist hier der namensgebende Jiraiya, der ein Auge hat, das Sharingan genannt wird. Jiraiya hat es übrigens ebenfalls in den Naruto-Manga geschafft – als Narutos mächtiger Lehrmeister.

Das ursprüngliche Interview ist leider nicht mehr auf YouTube verfügbar. Das Transkript kann jedoch noch via Naruto.fandom.com nachgelesen werden.

Im Interview spricht Kishimoto weiter, dass er das Konzept des Sharingans aus dem Theaterstück übernommen und dem Uchiha-Clan als Bluterbe gegeben hat. Das Kakashi ebenfalls ein solches Auge hat, wollte er als großes Mysterium aufbauen. Dieses wurde erst mit Kakashi Gaiden Jahre später aufgelöst: Der Naruto-Manga startete 1999, während die Auflösung in Gaiden erst ab Ende 2004 erzählt wurde.

Wie entwickelt das Sharingan im Laufe von Naruto? Vor allem zu Beginn der Story sind Kekkei Genkais sehr selten. Nur Sasuke Uchiha und Kakashi Hatake nutzen es und stehen entsprechend im Fokus neidischer Gegenspieler wie Orochimaru. Später taucht Sasukes Bruder Itachi auf, der mitunter durch das Sharingan sehr mächtige Jutsu verwenden kann.

Vor allem aber nach dem Zeitsprung tauchen mehr und mehr Sharingan-Besitzer auf, darunter Danzo Shimura sowie Shisui, Madara und Obito Uchiha. Während die Uchiha ihre Sharingan erweckt haben, sticht vor allem Danzo dadurch heraus, dass er sich die Augen verstorbener Uchiha-Clan-Mitglieder schamlos in den Arm implantierte.

