Neues Spiel von ehemaligen Blizzard-Entwicklern startet die Alpha – Schaut hier den Trailer

Seekers of Skyveil ist ein kooperatives Rollenspiel und startete ursprünglich als PvPvE-Modus von Project Skies. Letztlich entschieden die Entwickler sich dazu, es zu einem eigenständigen Spiel zu machen.

Als PvPvE-Fantasy-extraction-RPG will euch das Spiel ein einzigartiges Spielerlebnis bieten. Wie das gelingt, wissen wir wohl erst, wenn es ein paar Schritte überstanden hat. An der Entwicklung des Spiels arbeiten ehemalige Entwickler von Riot, Blizzard und BioWare.

Denn heute, am 20. Oktober 2023, startet das Spiel in die Alpha-Playtest-Phase, für welche ihr euch über die offizielle Website (playseekers.com) anmelden könnt.

In einem ersten Trailer bekommt ihr einen kleinen Einblick in den Stil und das Gameplay:

Was ist das für ein Spiel? In Seekers of Skyveil arbeitet ihr in einer Gruppe aus drei Spielern zusammen, bei der Erkundung einer Fantasy-Welt und auf der Suche nach zahlreichen Schätzen und epischer Beute.

Wählt dabei aus sechs verschiedenen Charakteren aus, um euer Team mit ihren einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen gut zu unterstützen.

Über vier von ihnen gibt es bereits genauere Informationen:

Kumu: Dieser alte Beschützer ist stark und robust. Er zieht seine Kraft aus dem Everbloom und bietet seinem Team so Schutz und Verteidigung. Kumu scheint also eine Tank- oder Unterstützungsrolle zu sein.

Dieser alte Beschützer ist stark und robust. Er zieht seine Kraft aus dem und bietet seinem Team so Schutz und Verteidigung. Kumu scheint also eine Tank- oder Unterstützungsrolle zu sein. Zuraya: Als erfahrene Kriegerin und im Einklang mit dem Wind, eignet sich Zuraya mit leichten und agilen Bewegungen für den Nahkampf.

Joon: Dieser Rebell verfolgt einen dramatischen und aggressiven Ansatz. Dabei ist er auf den Fernkampf spezialisiert und lässt Salven von Kugeln auf seine Feinde regnen.

Dieser Rebell verfolgt einen dramatischen und aggressiven Ansatz. Dabei ist er auf den Fernkampf spezialisiert und lässt Salven von Kugeln auf seine Feinde regnen. Lily: Die magische Unterstützung unter den Charakteren, welche das Schlachtfeld mit atemberaubenden, aber tödlichen Eisformen kontrolliert. Lily scheint guten Schaden zu verursachen und ein guter Fernkämpfer zu sein.

Nicht alle verstehen den Wechsel vom reinen ARPG zum Extraction-Game

In eurem Dreier-Team kämpft ihr gegen magische Kreaturen, mächtige Bosse und feindliche Seeker, die euch auf eurem Weg durch die Spielwelt aufhalten wollen.

In euren Runden durch die Fantasy-Welt seid ihr zeitlich begrenzt und müsst immer einen bestimmten Extraktionspunkt erreichen, um sicher zu entkommen und zurück in die Stadt zu gelangen. Dabei besteht das Risiko also immer darin, dass ihr eure Beute verliert, wenn ihr sterben solltet.

Wie sind die Reaktionen? Viele User, die ihren Kommentar via YouTube, dagelassen haben, scheinen die Entwicklung des Spiels schon länger zu verfolgen. Denn die Reaktionen auf den Trailer fallen ziemlich unterschiedlich aus.

Einige User, darunter fennk5386, beschweren sich, dass dies nicht mehr viel mit dem ursprünglich angekündigtem ARPG zu tun hat. Dieser User wünscht den Entwicklern dazu noch Glück, welches sie nun angeblich gebrauchen könnten.

Auch rippeh8942 hoffte auf ein MMO mit einer offenen Welt und ist enttäuscht von der Ähnlichkeit zu League of Legends.

Andere sind begeistert von dem Schritt zum Extraction-Spiel, den die Entwickler gegangen sind. So schreibt ten.kenobi, dass es nach einem interessanten Ansatz für dieses Genre aussähe.

User Zazzaro703 schreibt sogar, dass es gut sei mal etwas Neues in dem ARPG-Genre zu probieren, da der Markt zurzeit voll sei von einfach ARPGs.

