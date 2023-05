Neuer Trailer für Scifi-Game ist so gut, dass er eine Diskussion um realistische Kämpfe im Weltall auslöst

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was ist das für ein Spiel? In dem Scifi-Echtzeit-Strategiespiel Falling Frontier erobert ihr ein Sonnensystem, passt eure Raumschiffe an und baut Aufklärungsstationen auf, um eure Feinde zu stellen. Das Spiel wird von Shutter Fox Studios entwickelt, Hooded Horse ist der Publisher.

Der Kampf führt zudem zu Vergleichen mit The Expanse, einer US-amerikanischen Science-Fiction-Fernsehserie, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert. „Atlas1080p“ schreibt: „Sieht wirklich gut aus, liebe die The Expanse-Vibes!“

Der Kampf der Schiffe reißt mit, was sicherlich an der Stimmung liegt, die das Video erzeugt. Die Grafik ist beeindruckend, die Hintergrundgeräusche, die Zeitlupeneffekte und die Musik und Soundeffekte untermalen die epischen Szenen.

Im Trailer sieht man zwei Schiffe, den „TFV Caligula Hano Destroyer“ und den „TFV Richmond Hano Destroyer“ in Aktion. Das Video bietet zudem einen Einblick in die Kampfmechaniken und Funktionen des Spiels.

Was ist das für ein Trailer? Heute wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum Echtzeit-Strategiespiel Falling Frontier veröffentlicht, der einen packenden Kampf über dem Saturn zeigt. Der Trailer ist so beeindruckend, dass er auf Reddit eine Diskussion über die Realitätsnähe der dort präsentierten Kämpfe ausgelöst hat.

