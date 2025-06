Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Aller Anfang ist nicht leicht, vor allem nicht in einem Spiel, das für seine herausfordernde Schwierigkeit bekannt ist. Ein Spieler schaffte es stundenlang nicht, den ersten Boss aus Elden Ring: Nightreign zu legen und benötigte dringend Hilfe von der Community.

Worunter leidet der Spieler? Ein Spieler (Key_Construction_935) meldete sich mit einem verzweifelten Post auf Reddit, da er nach 8 Stunden im Spiel bislang nicht dazu in der Lage gewesen sei, den ersten Nightlord des Spiels zu besiegen. Dabei handelt es sich um „Gladius, Beast of the Night“ (oder auch „Tricephalos“), dem man als ersten finalen Gegner nach zwei Nächten eines Runs gegenübertritt, bevor man sich den anderen Nightlords des Spiels widmen kann.

Um seine Qual auszudrücken, nutzte er das Souls-Meme „Bauch tut weh“ und meldete sich mit einem einfachen „Bitte“ an die Community. Nach ein paar Tagen befinden sich unter dem Post über 900 Antworten.

Er ist nicht der einzige Spieler, der sich an Nightreign die Zähne ausbeißt:

Souls-Community zeigt Unterstützung statt Spott

Wie reagiert die Community? Die anderen Spieler des Nightreign-Subreddits zeigen sich überraschend verständnisvoll, was in der Souls-Community nicht selbstverständlich und oft von Größe messen und Kritik anderer Spielstile geprägt ist.

„Sei nicht zu entmutigt“, schreibt Kirayoshikage258133, „Das ist ein Roguelike. Scheitern ist in diesem Genre wahrscheinlich eher akzeptiert als bei einem Soulslike.“

Doch Verständnis alleine kann dem armen Spieler nicht helfen, dem ist sich auch die Community bewusst – und bombardieren ihn mit haufenweise, teilweise echt simplen Tipps, die aber echt effektiv sind.

Was sind ihre wichtigsten Hinweise? Die Community liefert Tipps zum allgemeinen Gameplay, aber auch zum Kampf gegen Gladius selbst. Hier sind einige der häufigsten Hinweise des Reddit-Threads:

Die Riesen aus den Mienen droppen garantierte Steine für Waffenupgrades (Level 2).

Feldbosse und Riesige Gegner droppen häufiger Legendäre Waffen, wenn sich der Spieler über Level 10 befindet.

Statuseffekte schmelzen Gegner dahin. Man soll sie oft benutzen.

Die Skarabäus-Käfer droppen Talismane, dessen Fundorte man durch Karten in Festungen herausfinden kann.

Es ergibt wenig Sinn einen Gegner mit drei Balken wiederzubeleben, es ist wie eine Falle und man wird vom Gegner zertrampelt. Man sollte im Bosskampf seine Ult dafür nutzen.

Beim Erkunden und Looten der Map sollte man erst die äußeren Gebäude priorisieren, anstatt direkt in die Mitte der Map zu laufen, dafür hat man auch später Zeit.

Und für Gladius: Heiliger (Holy) Schaden stunned ihn viel schneller als anderer Schaden.

Es ist erfrischend zu sehen, dass sich eine Community eines Souls-Spiels doch so unterstützend zeigt. Das könnte an der Natur des Multiplayers liegen, da jeder Spieler davon profitiert, wenn ein anderer zufälliger Spieler genauso gut Bescheid weiß wie man selbst. Wer aber keine Lust auf Teammitglieder hat und lieber alleine spielen will, dem sei das gestattet – der Chef von Elden Ring: Nightreign findet zumindest, dass das vollkommen machbar sei: Chef von Elden Ring: Nightreign besiegt alle Bosse solo und ohne Relikte – meint, ihr schafft das auch