Chef von Elden Ring: Nightreign besiegt alle Bosse solo und ohne Relikte – meint, ihr schafft das auch

Game Director Junya Ishizaki erklärt im Interview zu Elden Ring: Nightreign, dass er alle Bosse solo besiegt habe. Und er meint, dass jeder es schaffen kann.

Was sagt Ishizaki zu Solo-Runs in Nightreign? In einem Interview mit CNET wurde Game Direktor Junya Ishizaki gefragt, ob er jeden Boss in Nightreign auch selbst besiegt habe. Daraufhin erklärte er, dass er alles gesehen habe, was das Spiel zu bieten habe – sowohl im Multiplayer als auch solo:

Ja. Ich hoffe, ich kann dir die Sicherheit geben, dass ich alle Bosse des Spiels besiegt habe. Ich habe alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat – sowohl im Mehrspielermodus als auch allein. Deshalb möchte ich dir und anderen Spielern sagen: Es ist definitiv machbar, und ich wünsche mir, dass ihr das Selbstvertrauen habt, es selbst auszuprobieren.

Um das ganze noch zu toppen, fragt der Interviewer noch einmal genau nach, ob er denn wirklich alle Bosse solo besiegt hätte. Daraufhin antwortet Ishizaki: „Ja. Und ohne Relikte.“

Was bedeutet das? Ishizaki habe also laut eigener Aussage alle Bosse und Expeditionen abgeschlossen, ohne zuvor die wichtigen und verstärkenden Relikte auszurüsten. Er ging quasi „nackt“ in jede Runde und verstärkte sich lediglich mit Items, die er unterwegs fand, ohne im Vorfeld Vorteile auf die Expedition mitzunehmen.

Auf die Umstände oder welche Klassen er dabei verwendet habe, ging er nicht näher ein. Das nimmt die Community zum Anlass, seine Aussage auf Reddit zu diskutieren.

„Es wäre lustig, wenn sie sein Gameplay-Material veröffentlichen würden.“

Was sagt die Community zu seiner Aussage? Auf Reddit wird Ishizakis Leistung und Aussage heiß diskutiert. Denn viele Spieler finden den Solo-Modus nach wie vor zu schwer und tun sich damit sehr schwer. Deshalb stellen einige seine Leistung infrage oder hinterfragen die Umstände, unter denen er die Bosse ohne Relikte besiegen konnte.

Andere wiederum feiern ihn für seine Aussage und seine Ermutigung, während einige anmerken, dass er als Teil des Teams nicht den durchschnittlichen Spieler repräsentiert:

Gravexmind schreibt: „Verdammt! Jetzt muss ich mehr Solo-Expeditionen machen, um es allein zu schaffen, wie Ishizaki es beabsichtigt hat.“

ArtemisWingz kommentiert: „Ja, aber hat er das bei allen Charakteren gemacht oder nur bei Eisenauge?“

WaitWhatNani123 merkt an: „Es wäre lustig, wenn sie sein Gameplay-Material veröffentlichen würden.“

AIronShyvanaPlayer fragt sich: „Okay, aber hat er es als Wächter für eine Erinnerung getan, weil er nicht ins Matchmaking reinkommt und keine Freunde hat?!“

EatsGrassFedVegans bemerkt: „Eine der Regeln der Spieleentwicklung lautet: ‚Wenn Sie als Entwickler (oder Teil des Kreativteams) etwas für machbar halten, liegen Sie falsch.‘ Aus diesem Grund gibt es Qualitätssicherung und Spieltests.“

SuperMarios7 fordert: „Begebt euch auf sein Level und hör auf, euch zu beschweren.“

Manche merken aber auch, dass Solo-Runs seit dem letzten Update einfacher geworden oder generell sogar leichter seien, als Multiplayer-Runs. Letztendlich scheint der Solo-Modus nach wie vor ein Streitthema in der Community zu sein.

