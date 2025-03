Schauspieler eines beliebten Rollenspiels gesteht: Er spielt am liebsten eine Frau, damit er mit sich selbst eine Romanze haben kann

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

GTA Online hat vor 8 Jahren ein Szenario erschaffen, in dem ein verunsicherter Milliardär die Welt zerstören will

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

„Ich wär so sauer, wenn ich Veilguard gekauft hätte“ – Sony bringt das neue Dragon Age für 80 Euro fast kostenlos zu PS Plus

Ein DLC von Age of Mythology war damals „größtenteils negativ“ – Erscheint heute in neuer Fassung, kostet 20 Euro

„Ich wär so sauer, wenn ich Veilguard gekauft hätte“ – Sony bringt das neue Dragon Age für 80 Euro fast kostenlos zu PS Plus

Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Das größte Geheimnis von Dragon Age: The Veilguard handelt von einer Armbrust, wird nur in den Comics gelüftet

Auf der York Comic Con stellte sich Gareth David-Lloyd den Fragen einiger Fans. Eine der Fragen war, mit welcher Figur er in Dragon Age: Inquisition eine Beziehung eingegangen sei (via TikTok ).

Im Jahr 2014 erlangte der 43-Jährige unter Gamern, speziell unter Rollenspiel-Fans, zusätzliche Bekanntheit, als er in Dragon Age: Inquisition dem Begleiter „Solas“ seine Stimme lieh. 2024 kehrte er in Dragon Age: The Veilguard in die Rolle des Solas zurück.

In Dragon Age könnt ihr Beziehungen mit verschiedenen Figuren eingehen. Ein Schauspieler des Rollenspiels verführt am liebsten sich selbst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to