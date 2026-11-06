Nach der Übernahme von Electronic Arts gibt es jetzt Gerüchte um einen weiteren Deal: Konkret soll es um 25 Milliarden Dollar für den Entwickler der Unity-Engine gehen. Ein Kauf könnte auch langfristige Folgen für Spiele haben.

Als Silver Lake und Public Investment Fund (PIF), der offizielle Staatsfond von Saudi-Arabien, den Spiele-Riesen Electronic Arts kauften, da war die Aufregung groß. Bis heute gilt dieser Coup als hochumstritten und viele befürchten bis heute stärkeren Einfluss des Staatsfonds auf die Spieleentwicklung.

Doch laut verschiedenen Berichten soll mit den Investitionen noch nicht Schluss sein. Das gut informierte Magazin Reuters berichtet (evtl. Paywall), dass PIF und Silver Lake wohl derzeit mit dem Team von Unity Gespräche führen soll. Es soll um einen Deal über rund 25 Milliarden US-Dollar gehen. Konkret heißt es in dem Bericht von Reuters:

Silver Lake, das etwa 8 % an Unity besitzt, und PIF haben sich in den letzten Wochen an das Unternehmen gewandt, sagten die Personen und baten darum, nicht genannt zu werden, da die Gespräche vertraulich sind. Das Käuferkonsortium diskutierte eine Bewertung von rund 25 Milliarden US-Dollar vor dem jüngsten Gewinnbericht von Unity, der seine Marktkapitalisierung auf rund 21,5 Milliarden US-Dollar erhöhte. Die Aktien stiegen nach dem Reuters-Bericht im nachbörslichen Handel um etwa 4 %.

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Unity könnte privatisiert und deutlich stärker monetarisiert werden

Grunsätzlich sollte euch die Reichweite von Unity einmal bewusst werden: Die Firma selbst schreibt im eigenen Blog, dass monatlich 3 Milliarden Spieler Titel nutzen, die mit der Engine geschaffen wurden. Hinzu kommt: Unity ist nicht nur auf dem PC relevant, sondern wird auch von vielen Mobile-Titeln verwendet. Potentiell verwenden daher tausende Spiele die Engine in irgendeiner Form.

Was würde so ein Kauf bedeuten? Das könnte mehrere große Änderungen für die Engine bedeuten. Zum einen würde Unity vermutlich privatisiert wie das bereits bei Electronic Arts geschehen ist. Das würde langfristig den Fokus von kurzfristigen Quartalszahlen stärker auf eine aggressive Profitabilität verschieben. Das ist aber reine Spekulation und wurde bisher von niemandem bestätigt. Bisher wurde der Kauf auch nicht durchgeführt.

Außerdem müsste die Firma den potentiellen Deal von 25 Milliarden US-Dollar irgendwie refinanzieren. Dabei ist Unity ohnehin eher knapp bei Kasse. Immerhin hat das Unternehmen jetzt sein erstes profitables Quartal seit seinem Börsengang gehabt, berichtet Tikr.com.

Möglicherweise würde Unity daher einen neuen Anlauf wagen und eine stärkere Monetarisierung der Engine in Angriff nehmen. Denn die tausenden Entwickler sind vermutlich die beste Einnahmequelle.

Das Problem daran: Der letzte Anlauf mit Preisänderungen hatte für laute Kritik und sogar Morddrohungen gesorgt. Es ist aktuell unwahrscheinlich, dass die Community erneute Preisänderungen einfach so hinnehmen wird. Zu groß war damals die Aufregung, bis sogar der ehemalige Chef von Unity gehen musste.

Im schlimmsten Fall wandern weitere Entwickler von der Plattform ab und suchen sich ein neues Zuhause. Auf Reddit wird etwa die Engine Godot hoch gehandelt als Alternative zu Unity und der beliebten Unreal Engine.

Die Diskussion ist bis heute nicht völlig zu Ende. Wie negativ das neue Modell damals aufgenommen wurde, zeigt unter anderem diese Meldung, die ihr auf MeinMMO nachlesen könnt: Eines der erfolgreichsten Spiele auf Steam kritisiert Unity, spendet über 180.000 Euro an die Konkurrenz