EA verpasst BioWare den Todesstoß, entlässt 400 Mitarbeiter

2,5 Monate nach der Übernahme von Electronic Arts durch Saudi Arabien entlässt das Unternehmen 400 Mitarbeiter. BioWare, das Studio hinter Rollenspiel-Lieblingen wie Dragon Age und Mass Effect wird geschlossen.

Woher stammt die Information? EA soll Mitarbeiter am Mittwoch in einem offenen Brief über die Entlassung informiert haben. Das Schreiben wurde von Bloomberg gesichtet. Demnach entlässt der Publisher 400 Mitarbeiter, was etwa 3 % der gesamten Belegschaft entspricht. BioWare, das Studio hinter geliebten Rollenspiel-Reihen wie Mass Effect und Dragon Age, wird in diesem Zuge geschlossen.

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