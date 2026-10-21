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EA verpasst BioWare den Todesstoß, entlässt 400 Mitarbeiter

Lydia Lydia Lesezeit < 1 Minuten
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2,5 Monate nach der Übernahme von Electronic Arts durch Saudi Arabien entlässt das Unternehmen 400 Mitarbeiter. BioWare, das Studio hinter Rollenspiel-Lieblingen wie Dragon Age und Mass Effect wird geschlossen.

Woher stammt die Information? EA soll Mitarbeiter am Mittwoch in einem offenen Brief über die Entlassung informiert haben. Das Schreiben wurde von Bloomberg gesichtet. Demnach entlässt der Publisher 400 Mitarbeiter, was etwa 3 % der gesamten Belegschaft entspricht. BioWare, das Studio hinter geliebten Rollenspiel-Reihen wie Mass Effect und Dragon Age, wird in diesem Zuge geschlossen.

Diese News entsteht im Breaking-Verfahren und wird noch ergänzt.

Kommentare

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1 Kommentar
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AUTphil
#1264288

Was für eine Überraschung…
Alles was die Saudis an gaming Firmen angreifen, wird von Grund auf einfach nur zerstört ..
Schade um die Mitarbeiter, aber jeder ahnte schon, das das passieren wird wenn die Saudis uns wieder was weg nehmen

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