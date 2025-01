RTX 5080 steht bevor: Asus Gaming-Laptop mit RTX 4080 erreicht neuen Tiefstpreis

Nvidia hat kürzlich mit der RTX-50-Reihe seine nächste Grafikkartengeneration vorgestellt und passend dazu ist jetzt ein Asus-Laptop mit RTX 4080 günstig wie nie reduziert.

So gut ist der Preis: Nvidias GeForce RTX 5080 und Co. stehen vor der Tür, höchste Zeit also, dass die Vorgängergeneration günstiger wird. Bei Notebooksbilliger gibt es jetzt mit dem ASUS ROG Strix G16 einen hervorragenden Gaming-Laptop um 600 Euro reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

Günstigster RTX-4080-Laptop: So günstig gab es das Modell mit GeForce RTX 4080, Intel Core i9 und 32 GByte RAM bisher noch nicht laut Vergleichsseiten und es handelt sich darüber hinaus auch um den derzeit günstigsten Laptop mit RTX 4080 überhaupt. Andere Modelle starten erst ab rund 2.350 Euro.

Das bietet Asus’ Gaming-Laptop mit RTX 4080

Viel Rechenleistung: Neben der für aktuelle Games in hohen Grafikeinstellungen sehr gut geeigneten GeForce RTX 4080 mit bis zu 175 Watt verfügt der High-End-Laptop über den ebenfalls ziemlich starken Intel-Prozessor Core i9-14900HX mit insgesamt 24 CPU-Kernen.

Starkes Display: Das 16 Zoll große und matte IPS-Display mit WQXGA-Auflösung (2.560 x 1.600 Pixel) im 16:10-Format bietet schnelle 240 Hertz Bildwiederholfrequenz inklusive NVIDIA G-Sync und 100 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung nebst Dolby-Vision-Support sowie eine hohe Helligkeit.

Gaming-Laptop ASUS’ ROG Strix Scar 16 mit RTX 4080 für 2.199 Euro statt 2.799 Euro UVP bei Notebooksbilliger

Reichlich Speicher: Mit dabei sind außerdem 32 GByte DDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle PCIe-SSD mit 1 TB Speicherplatz. Einziges Manko: Bei der hiesigen Ausstattungsvariante G614JZR-N4005 ist kein Betriebssystem vorinstalliert ist und so muss etwa Windows erst noch nachinstalliert werden.

Weitere Features und Details: Weitere Ausstattungsmerkmale sind unter anderem eine beleuchtete Tastatur, eine Unterbodenbeleuchtung und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Alle Details zur Ausstattung findet ihr bei Notebooksbilliger.

Asus Gaming-Laptop mit RTX 4080: Rezensionen und Test

Gute Rezensionen: In vier Bewertungen bei Notebooksbilliger hat das Modell durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen erhalten. Dabei zeigen sich alle sehr zufrieden mit dem Laptop, lediglich eine Bewertung hatte einen Defekt zu verzeichnen, war vorher aber ansonsten ebenfalls begeistert.

Sehr gut im Test: Notebookcheck.net hatte eine fast baugleiche Variante des ROG Strix G16 (2024) mit RTX 4080 und Core i9-14900HX, allerdings mit Mini-LED-Display auf dem Prüfstand und mit einer Wertung von 88 Prozent das Urteil “Sehr gut” vergeben.

Das Asus ROG Strix Scar 16 erfüllt fast alle Anforderungen, die Gaming-Enthusiasten 2024 an einen 16-Zoll-Gamer stellen würden. Notebookcheck.net

Pro Robuste Konstruktion

hohe Wi-Fi-6E-Geschwindigkeiten

virtueller Ziffernblock ist nützlich

helles, lebhaftes Display

Leistung entspricht den Erwartungen an Kombi aus Core i9-14900HX und RTX 4080 Contra Wi-Fi-5-Leistung verbesserungsbedürftig

Thunderbolt-4-Anschluss unterstützt kein Power Delivery

Webcam hat nur 720p-Webcam

hohe Oberflächentemperaturen und Lüftergeräusche

Akkulaufzeit könnte besser sein

Weitere Angebote: RTX 5090 und Co., AM5-Mainboard und SSD

Noch mehr gute Angebote: Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und teils auch Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Vorbestellungsinformationen zu Nvidias neuer RTX 50-Generation und ein gutes AM5-Mainboard günstig bei Amazon, ebenso wie eine SSD von Samsung mit krasser Geschwindigkeit, die um fast 40 Prozent reduziert ist.