Roccat stellt ein neues USB-Mikro für 100 Euro vor, soll ideal für alle Gamer sein

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

MeinMMO hat sich das neue Mikrofon genauer angesehen und vergleicht, was ihr sonst an Mikrofonen für 100 Euro bekommt. Denn mit Razer und Logitech gibt es bereits namhafte Konkurrenz, die ebenfalls Mikrofone für Gamer im Angebot hat.

Insert

You are going to send email to