Riesiger 4K-Gaming-TV: Dieses 85-Zoll-Monster ist jetzt günstig wie nie im Angebot bei Amazon

Einen besonders großen und gut zum Zocken geeigneten Fernseher könnt ihr euch jetzt ungeschlagen günstig bei Amazon schnappen.

Große Fernseher mit guter Bildqualität müssen nicht teuer sein, wie der im befristeten Angebot bei Amazon um satte 40 Prozent reduzierte Riesen-TV Hisense 85U7NQ beweist.

Günstiger war der 85 Zoll große und als Preis-Leistungs-Tipp für Gaming geltende Mini-LED-Fernseher bisher noch nicht zu haben und auch nirgendwo sonst.

Das bietet der Hisense 85U7NQ

über 2 Meter Bildschirmdiagonale mit 4K/UHD-Auflösung

mit 4K/UHD-Auflösung Mini-LED-Technologie mit Quantenpunkt-Beschichtung für starke Farben und Kontraste

breite HDR-Unterstützung mit Dolby Vision IQ und Co.

hohe Bildwiederholrate mit bis zu 144 Hertz

2.1-Soundsystem mit 50 Watt und Unterstützung für Dolby Atmos und weitere Audiocodecs

und weitere Audiocodecs VIDAA-Betriebssystem mit Smart-TV-Funktionen mit Streaming, Apps und Sprachassistenz

mit Streaming, Apps und Sprachassistenz HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium Pro

weitere Details findet ihr auch bei Amazon

Riesiger Gaming-TV: Hisense 85U7NQ für nur 1.199 Euro statt 1.999 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test zum Hisense 85U7NQ

Nicht nur in 673 Rezensionen bei Amazon kommt die Modellreihe U7NQ mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen ziemlich gut an, auch in der großen GameStar-Übersicht der besten 4K-Fernseher gab es viel Lob.

Das 55-Zoll-Modell wird dort als Preis-Leistungs-Tipp für Gaming und TV-Einsteiger geführt. High-End-Features werden hier demnach bezahlbar gemacht. Gleichzeitig sei das Modell trotz Mini-LED viel günstiger als vergleichbare Samsung QLED-TVs und in wichtigen Belangen besser.

Der QLED Mini-LED überzeugt nicht nur auf dem Papier mit seiner Ausstattung. Hisense liefert einen Preis-Leistungs-TV für Gamer, der auch bei Filmen, Serien & Streaming echt Spaß macht. GameStar

Pro besonders Farb- und Kontraststark dank QLED Mini-LED-Panel

Full Array Local Dimming mit vielen Dimming-Zonen

sehr gute HDR-Performance mit bis zu 1.200 Nits Spitzenhelligkeit

sehr gute Gaming-Features, geringe Eingabeverzögerung

VRR bis zu 4K mit 144 Hz und ALLM

überdurchschnittlich schnelle Pixel-Reaktionszeit

Bild-Modus auch beim Spielen einstellbar

AMD FreeSync Premium Zertifizierung Contra App-Auswahl bei VIDAA OS etwas klein

kleine Blickwinkelstabilität

nur zwei der vier Ports unterstützen HDMI 2.1 (4K mit 120 Hz)

