Remnant 2: Spieler zeigt einfachen Trick, mit dem ihr kostenlos eure Eigenschaften zurücksetzen könnt

Ein Spieler von Remnant 2 hat einen Weg gefunden, mit dem ihr die Eigenschaften eures Charakters zurücksetzen könnt, ohne das dafür notwendige Item zu verbrauchen.

Was sind Eigenschaften in Remnant 2? In Remnant 2 könnt ihr Punkte in die verschiedenen Eigenschaften eures Charakters investieren. Es gibt insgesamt 32 verschiedene Eigenschaften, in die ihr bis zu 85 Eigenschaftspunkte stecken könnt.

Die verschiedenen Eigenschaften erhöhen unterschiedliche Attribute eures Charakters. Die Vitalität erhöht euer maximales Leben, die Expertise verringert die Abklingzeit (engl. Cooldown) eurer Skills und die Fitness erhöht eure Ausweichdistanz.

Es kann demnach sehr wichtig sein, eure 85 Eigenschaftspunkte mit Bedacht zu investieren, um euren Charakter möglichst gut auf eure bevorstehenden Kämpfe vorzubereiten – Die Scharmützel können in dem Soulslike-Shooter nämlich ausgesprochen herausfordernd sein.

Kann man seine Eigenschaften zurücksetzen? Ja, ihr könnt eure Eigenschaften mit einem Item namens „Kugel des Ungeschehens“ (engl.: Orb of Undoing) zurücksetzen und die bereits investierten Punkte neu verteilen.

Die Kugel des Ungeschehens kann für 2.500 Altmetall sowie 3 Lumenitkristalle beim Händler Wallace gekauft/ hergestellt werden (via fextralife.com).

Spieler findet Weg, um Eigenschaften kostenlos zu resetten

Der Reddit-Nutzer „NonHeroJC“ hat vor einigen Tagen auf Reddit ein Video gezeigt, in dem er erfolgreich seine Eigenschaften in Remnant 2 mit der Kugel des Ungeschehens zurücksetzt, das Item dabei jedoch nicht verbraucht.

Wie setzt er seine Eigenschaften kostenlos zurück? NonHeroJC verwendet zunächst ganz normal die Kugel des Ungeschehens. Dann führt er, wie er in einem Kommentar genauer erklärt, eine Ausweichrolle aus und spammt dafür die entsprechende Taste auf seinem Controller.

Wie das ganze aussieht, seht ihr in dem Video auf Reddit:

Durch die Ausweichrolle gelingt es dem Spieler, die Animation abzubrechen, in der die Kugel des Vergessens normalerweise verbraucht wird.

Das Item bleibt entsprechend im Inventar erhalten und kann zu einem späteren Zeitpunkt erneut eingesetzt werden. Das Zurücksetzen der Eigenschaften war dadurch in gewisser Weise kostenlos.

Gibt es dabei etwas zu bedenken? Ja, bei dem Trick des Reddit-Nutzers handelt es sich um einen Exploit, der so nicht von den Entwicklern des Shooters vorgesehen ist. Es kann durchaus sein, dass der Trick gepatcht wird und in Zukunft nicht mehr funktioniert.

Zudem muss beim Ausnutzen von Exploits immer bedacht werden, dass es in den Händen der Entwickler liegt, gegebenenfalls Maßnahmen gegen Spieler durchzuführen, die von dem Exploit bewusst Gebrauch machten – auch dann, wenn durch einen Exploit keine anderen Spieler zu Schaden kamen.

Was viele Entwickler ebenfalls nicht gerne sehen ist Datamining, doch das Studio hinter Remnant 2 hat sich diesbezüglich eine besondere Überraschung ausgedacht:

