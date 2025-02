8 Unterschiede, durch die ihr das Geschlecht eines Pokémon erkennt

In der Pokémonwelt werden die bunten Taschenmonster in männliche und weibliche Lebewesen eingeteilt. MeinMMO verrät euch, an welchen Merkmalen ihr erkennen könnt, was für ein Geschlecht euer Pokémon gerade hat.

Was macht das Geschlecht bei Pokémon aus? Je nachdem, ob ein Pokémon männlich oder weiblich ist, unterscheidet es sich optisch von der anderen Variante. Einige Pokémon kommen nur in einer der beiden Formen vor, anderen wiederum lässt sich gar kein Geschlecht zuordnen, so wie Starmie und Magnetilo.

Es gibt aber auch wenige Pokémon, bei denen das Geschlecht sogar eine Auswirkung auf ihre inneren Werte hat. Insgesamt 4 Pokémon fallen darunter. MeinMMO zeigt euch die wichtigsten Geschlechtsmerkmale bei Pokémon.

Männchen sind oft größer als Weibchen

Das Horn beim männlichen Golking (links) ist größer.

Bei den meisten Pokémon müsst ihr mit der Lupe nachsehen, ob es sich dabei um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Oft sind es nur einzelne Körperteile, die bei Männchen größer sind. Ein Beispiel: Das Horn von Rihorn ist bei den Weibchen kleiner, genauso wie bei Golking.

Das gilt aber nicht für alle Pokémon: Das Hinterteil von Scherox ist beim Weibchen größer und auch Roselia hat ein längeres Blatt, das ihren Körper bedeckt.