„Wusste nicht, dass der Zähler so hoch geht“ – Die Community staunt über einen Spieler, der seit 10 Jahren seine Schritte mit einem Pikachu trackt

Ein Gamer präsentiert der Community das Ergebnis seines 20 Jahre langen Durchhaltevermögens. Er sammelte mit einem ganz besonderen Tracker über ein Jahrzehnt lang Schritte. Was zunächst klingt wie eine eher unspektakuläre Aktion, wird deutlich beeindruckender, als er seine Bedingung erwähnt.

Mit welchem Gerät hat der Spieler seine Schritte getrackt? Im Gaming-Subreddit teilt der Nutzer asdfqwer426 das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Er trackte 10 Jahre lang Schritte mit einem Pokémon Pikachu 2, einem Tamagotchi-ähnlichen virtuellen Haustier, das auch einen Schrittzähler beinhaltet. 

Das Gerät erschien 1998 gemeinsam mit Pokémon Gold, Silber und Kristall und zeigt auf seinem kleinen Bildschirm ein Pikachu, mit dem man spazieren gehen kann. Man muss es zwar nicht füttern oder anderweitig pflegen, allerdings wird es später eingeschnappt, wenn man keine Zeit mit ihm verbringt.

Der Verfasser des Posts berichtet, dass er nach 10 Jahren über 3 Millionen Schritte gesammelt hat … was die Community zunächst recht ernüchternd findet. 

„821 Schritte pro Tag“, errechnet OkFuture8667, „das kann man als nahezu bewegungsarm bezeichnen.”

Doch als der Gamer erklärt, wann und wofür er das Gerät zum Schrittezählen nutzte, ändert sich die Meinung auf Reddit schlagartig: „Ich dachte, das sei ein Witz, heilige Scheiße.“

Gemeinsam mit Pikachu zu Millionen von Tanzschritten

Was macht dieses Ergebnis doch so beeindruckend? Der Verfasser des Redditposts erklärt, dass er vor 6 bis 7 Jahren aufgehört habe, den Pokémon Pikachu 2 regelmäßig zu tragen, weil er ihn nicht verlieren oder zu sehr abnutzen wollte. Allerdings verzichtete er nicht vollständig auf den Schrittzähler und seinen virtuellen Freund.

Seit 3 bis 4 Jahren nutzt er das Gerät ausschließlich, wenn er das Tanzspiel Dance Dance Revolution spielt. Bei dem Spiel steht der Spieler auf einer Tanzmatte und muss im richtigen Moment mit gutem Taktgefühl den entsprechenden Richtungspfeil auf der Matte treten, der auf dem Bildschirm gezeigt wird.

Das sorgte nicht nur für eine beeindruckende Statistik von Schritten, sondern auch für solides Cardio-Training, wie er selbst erklärt: „Ich bin viel, viel fitter als zu Beginn, als ich vor 5–6 Jahren angefangen habe. Vergangenes Jahr hat es mich etwas gelangweilt, aber seit Kurzem spiele ich es im Doppel (mit zwei Pads für einen Spieler).“

Was sagt die Community zu dem Pokémon- und Tanz-Enthusiasten? Die Community auf Reddit ist begeistert von seinem Durchhaltevermögen und der Motivation, über 10 Jahre lang ein solches Gerät zu nutzen. 

„Ich bin erstaunt, dass der Zähler überhaupt so hoch geht”, gibt Dark_Pulse zu, und auch DevEnoz findet, dass man mit so einem Ergebnis echt zufrieden sein kann: „Professor Eich wäre stolz.“

Während manche Pokémon-Fans noch nie von dem Pokémon Pikachu 2 gehört haben, weckt der Post des Spielers bei anderen alte Erinnerungen an eine Zeit, in der das Franchise von vielen Eltern noch ganz anders wahrgenommen wurde: „Ich hatte die gelbe Variante und meine Mutter hatte mich gezwungen, alle meine Pokémon-Sachen zu verbrennen, also habe ich es eine Weile versteckt. Ich habe es dann schließlich im Kirchenbus verloren 🙁 Das ist eine tolle Leistung, großartige Arbeit!“

Der Verfasser des Posts möchte den Pokémon Pikachu 2 noch weiter benutzen, um herauszufinden, ob das Gerät eines Tages ein Limit besitzt. Das sei auch ein guter Grund dafür, noch mehr Dance Dance Revolution zu spielen.

Pokémon wird dieses Jahr 30 Jahre alt, weshalb zum Jubiläum am 27. Februar 2026 ein Event stattfinden wird, bei dem vermutlich neue Spiele und weitere Ankündigungen in einem Video gezeigt werden. Man mag spekulieren, was es Neues für Pokémon geben wird, dabei wollen Spieler nur eins: Pokémon feiert 30-jähriges Jubiläum, aber Spieler denken dabei nur an einen kleinen, gelben Moppel

Quelle(n): Reddit
